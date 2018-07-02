Tesco ve Carrefour birleşti

Fransız süpermarket devi Carrefour ve İngiliz Tesco yurt dışında satın almalar için ortaklık yaptıklarını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; Amazon'un geçtiğimiz günlerde gıda perakendesine hızlı bir giriş yapması sebebiyle iki şirketin gücünü birleştirdiğini ifade ediliyor.

Carrefour tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın mali detayları paylaşılmadı. Fakat iki şirket arasında ürün ve data paylaşılacağı bilgisi verildi.

‘İKİ DÜNYA LİDERİ BİRLEŞİYOR’

Carrefour CEO'su Alexandre Bompard yaptığı açıklamada, “İki dünya lideri birleşiyor, birbirlerinin bulunduğu coğrafyaları, ortak stratejileriyle tamamlayacaklar” diye konuştu.

Tesco'nun İngiltere'deki en büyük rakipleri Sainsbury, Marks&Spencer, Morrison ve Asda olurken Carrefour geçen sene Avrupa'da 88 milyar euroluk satış yaptı. Fransa'dan sonra Carrefour'un en büyük ikinci pazarı ise Brezilya.

Tesco Kipa ile Türkiye pazarında yer alıyordu, Kipa'lar daha sonra Anadolu Grubu'na satıldı ve bu mağazalar Migros'a dönüştü. Carrefour ise Sabacı ortaklığı ile CarrefourSA markasıyla Türkiye pazarında bulunuyor.