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TESK’ten esnafa faturalarda avantaj talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğal gaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir. Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir." ifadelerini kullandı.

android-time 13:54
Haberler Ekonomi
TESK’ten esnafa faturalarda avantaj talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğal gaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir. Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, elektrik, su, doğal gaz faturalarında farklı farklı kalemlerden alınan bedellerin esnafa ağır geldiğini vurguladı.

Esnafların, faturalardaki bedeller nedeniyle zorda kaldığına işaret eden Palandöken, özellikle elektrik faturalarında dağıtım bedeli, vergiler, TRT payı gibi kalemlerden esnafın muaf tutulmasını istedi.  Palandöken, sürekli artan zincir marketler, ödemeler, faturalar derken esnafın sıkıntılı bir süreç geçtiğine işaret ederek, “Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğal gaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir, Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

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