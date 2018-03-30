Tesla 123 bin otomobilini geri çağırdı

Tesla 123 bin Model S otomobilini direksiyon hakimiyeti sorunu yüzünden geri çağırdı. Bu hamle firma tarihindeki en büyük geri çağırma oldu. Geri çağırma dahi diye adlandırılan Mars'a dahi otomobil gönderen Elon Musk'ın son yıllardaki en büyük başarısızlıklarından biri oldu.

Business Insider’ın haberine göre Tesla direksiyon sorunundan dolayı Nisan 2016’dan önce üretilen 123 bin Tesla Model S’i geri çağırdı. Soğuk havalarda direksiyon civatalarında yaşanan büzüşmeden dolayı park anında direksiyon hakimiyetinde sorunlar yaşandığı gerekçesiyle otomobiller geri çağırıldı. Şirket gerekli yedek parça değişimini yapacağını söyledi. Geri çağırma kararının ardından, Tesla’nın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 4 düşüş kaydetti. Tesla daha önce de 140 binin üzerinde aracını geri çağırmıştı.