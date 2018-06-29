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Tesla’ya 8 yıl önce 1000 dolar yatıranın bugün 14 bin doları vardı

Elektrikli otomobillere bakışı değiştiren Tesla hisselerine 2010 yılında bin dolar yatıran bir yatırımcının bugün 14 bin doları olacaktı.

Sozcu.com.tr
android-time 15:04 29 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
Tesla’ya 8 yıl önce 1000 dolar yatıranın bugün 14 bin doları vardı
Elektrikli otomobillere bakışı değiştiren Tesla hisselerine 2010 yılında bin dolar yatıran bir yatırımcının bugün 14 bin doları olacaktı.

Dahi mi deli mi olduğu toplumun geniş bir kısmı tarafından tartışılan ABD'li mucit Elon Musk 8 yıl önce bugün Tesla'yı Nasdaq borsasında halka açmıştı.

Business Insider’ın haberine göre; 8 yıl önce bugün Tesla'ya bin dolar yatıran bir yatırımcının bugün 14 bin doları olurdu.

29 Haziran 2010'da bir Tesla hissesi yaklaşık 1000 dolardı.

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Girişimci ve işadamı Elon Musk Tükiye’ye geldiğinde Anıtkabir’i ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmişti.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, bugüne kadar en büyük projelerinden birini gerçekleştirerek uzaya Tesla Roadster’ı göndermişti.

ABD’li girişimci Elon Musk, sahibi olduğu Boring Company şirketinin, tünel kazma projelerinde yerin altından çıkardığı kayalardan ‘birbirine kenetlenebilen, lego benzeri yapı taşları üreteceğini duyurmuştu.

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Son güncelleme: android-time 16:0929.06.2018
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