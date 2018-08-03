Ticaret Bakanı ABD temsilcilerine seslendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile iş yapan ABD'li firma temsilcileriyle bir araya geldi. Pekcan burada iki ülke arasındaki gerginliğin iki ülkenin de ekonomisine zarar vereceğini vurguladı. Türkiye ve ABD arasında ekonomik bir sorun olmadığını söyledi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB ve ABD Ticaret Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı bugün TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı. Ticaret Bakanı Pekcan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye'de yatırımı bulunan ABD’li firmaların yetkilileri katıldı.

Pekcan “Ekonomik temeli olmayan konjonktürel krizlerin Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerekiyor. Türkiye ve ABD arasında ekonomik bir sorun var gibi göstermek, her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar verecektir” dedi.

İki ülke ekonomik ilişkileri sağlam zeminde yoluna devam edeceğine dikkat çeken Pekcan, “Hali hazırda iki ülke arasında kayda değer bir ticaret ve yatırım ilişkisi bulunuyor. Bu ortaklığın güçlenerek sürmesini arzu ediyoruz. İki ülke ekonomik ilişkileri sağlam zeminde yoluna devam edecektir” dedi

Pekcan, Türkiye hakkında yurt dışında haksız eleştiri ve dezenformasyon yapılabildiğini ifade ederek, özellikle Türkiye ile iş yapan Amerikalı firmalardan, ülkelerinde Türkiye algısının doğru biçimde yerleşmesi için destek istedi. Demir ve çelik konusunda Türkiye herhangi bir önlemi hak etmediğine de dikkat çeken Pekcan Türk demir-çelik sektörünün ABD’ye bir tehdit oluşturmadığını, bu sektörde iki ülke arasında dengeli bir ticaretin olduğunu da söyledi.

ABD, Türkiye’de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım açıklamıştı. Türkiye bu tutumu “saldırgan” sözleriyle nitelendirmiş ve gecikmeksizin aynıyla verileceğini belirtmişti. Süreç Türkiye piyanlarında sert değer kayıplarına neden oluyor.

REUTERS