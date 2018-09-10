Ticaret Bakanı Pekcan büyümeyi değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ikinci çeyrekte gösterdiği büyüme performansıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını belirterek, 2018 yılında ihracatta tarihi zirveye ulaşarak yılın ikinci yarısında da büyümeyi ve istihdamı desteklemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumutarafından bugün açıklanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. İkinci çeyrekte yüzde 5,2’lik büyüme kaydedildiğini hatırlatan Pekcan, geçen yıl yatırımlar ve ihracattaki güçlü performansın etkisiyle G-20 ülkelerinin tamamından hızlı büyüyen Türkiye ekonomisinin 2018 yılına da güçlü bir giriş yaptığını ifade etti.

Söz konusu dönemde ekonominin dinamizminin istatistiklere yansıdığına işaret eden Pekcan, “Türkiye, bu dönemde dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan G20 içinde verisi açıklanan ülkelerden yüzde 8,2 büyüyen Hindistan’dan, yüzde 6,7 büyüyen Çin’den ve yüzde 5,3 büyüyen Endonezya’dan sonra en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Türkiye ikinci çeyrekte sergilediği performansla, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışmıştır.

Türkiye, son 10 yılda olduğu gibi Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, büyümeye net ihracatın katkısının 0,96 puan düzeyinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“2018 yılında hedefimiz, ihracatta tarihi zirveye ulaşarak yılın ikinci yarısında da büyümeyi ve istihdamı desteklemektir. Büyüme performansının en önemli yansımalarından birisini de istihdam düzeyinde görüyoruz. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye ekonomisi son bir yılda 650 bin kişiye ek istihdam sağlamıştır.

Türkiye, yüksek gelirli ülkeler sınıfına ancak teknolojiye yatırımlarla ve ihracatla ulaşabilir. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin küresel piyasalardaki rekabet gücünü artırmak üzere özellikle bu iki alana odaklanacağız. Türkiye, yüksek performansını devam ettirerek, bölgesinde yatırımcıların en fazla kazandığı, en verimli ve karlı üretim gerçekleştirdiği ülke olacaktır.

Ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz uygulamalar, Sayın Cumhurbaşkanımızca açıklanan 100 Günlük Eylem Planı icraatlarının ekonomiye olumlu katkısı, yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönelik teşvikler ve reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması, başarımızın devamındaki en büyük faktörler olacaktır.”

AA