Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ticaret Bakanı yoğun tempoya yenik düştü

Kobi Destek kredisi toplantısında Berat Albayrak konuşurken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yoğun tempoya yenik düşerek uyukladığı görüldü.

Sozcu.com.tr
android-time 13:49 31 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Kobi Destek kredisi toplantısında Berat Albayrak konuşurken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yoğun tempoya yenik düşerek uyukladığı görüldü.
Son güncelleme: android-time 13:5131.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar