Ticari araç pazarı azaldı

Otomobil pazarı Mart'ta yüzde 5,5 arttı, hafif ticari araç pazarı da yüzde 10 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,50 artarak 158 bin 430 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk çeyreğinde ise 156 bin 90 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2018 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 5,47 oranında artarak 122 bin 310 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 115 bin 963 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,99 azalarak 36 bin 120 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 40 bin 127 adet satış gerçekleşmişti.

2018 MART AYINDA YÜZDE 3 ARTTI

Otomobil pazarı Mart’ta yüzde 7,5 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 azaldı. 2018 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 76 bin 345 adete yükseldi. 73 bin 802 adet olan 2017 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 3,45 oranında arttı. 2018 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,52 arttı ve 59 bin 798 adet oldu. Geçen sene 55 bin 616 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Mart ayına göre yüzde 9,01 azaldı ve 16 bin 547 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 18 bin 186 adet satış yaşanmıştı.

2018 yılı Mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 5,2, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 5,3 artış yaşandı. 2000cc üstü otomobillerde yüzde 31,4 azalış izlendi. 2018 yılı Mart ayı sonunda 48 adet elektrikli ve bin 89 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 yılı Mart ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,01 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 50 bin 163 adet ile sahip oldu.

2018 yılı Mart ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,28'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,06'ya yükseldi. 2018 yılı Mart ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,55'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 56,07 pay alan C (68 bin 580 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 52,54 pay, 64 bin 260 adet) oldu.

2018 yılı Mart ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71,09 pay ile van (25 bin 678 adet), ardından yüzde 11,61 pay ile kamyonet (4 bin 195 adet), 9,43 pay ile pick-up (3 bin 407 adet) ve yüzde 7,86 pay ile minibüs (2 bin 840 adet) yer aldı.

2018 yılında; ABD'deki gelişmeler; Merkez Bankası'nın (FED) para politikasındaki normalleşme süreci, ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi, AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uygulayacağı para politikası, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, jeopolitik gelişmeler, TCMB'nin para politikası ve enflasyonla mücadelede kararlılığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı etkili olacağı kaydedildi.

2018 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 925 bin-975 bin adet aralığında olması tahmin edildi.