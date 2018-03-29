Tim Cook’tan pornografi açıklaması

Apple'ın CEO'su Tim Cook insanların cihazlarından internete girip pornografik içeriklere erişip erişmemesini umursamadığını söyledi. Cook pornografik içerikli uygulamaları uygulama mağazalarından satmamasına ilişkin olarak, "ne sattığınız sizi temsil eder" diye konuştu.

Apple'ın CEO'su Tim Cook insanların iPhone'lardan pornografik içeriklere ulaşıp ulaşmamasını çok önemsemediğini söyledi. Cook şirket politikası olarak uygulama mağazalarında pornografik içerik satmadıklarını söyleyerek iPhone'dan internete girip insanların pornografik içeriklere ulaşmasında bir sakınca görmediğini belirtti. Cook, “Sattığınız ürün hakkınızda bir şey söyler. Fakat bu demek değil ki cep telefonunuzdan pornoya ulaşamazsınız” dedi. Steve Jobs'un Apple'ı yönettiği yıllarda iPhone'lardan pornografik içeriklere internet tarayıcılarından da ulaşılmasına izin verilmiyordu. Cook öte yandan NBC'ye verdiği röportajda kendisinin data skandalıyla gündeme gelen Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg gibi bir duruma hiçbir zaman düşmeyeceğini söyledi. İLGİLİ HABER Dünyanın en büyük şirketinin patronu aslında kim?