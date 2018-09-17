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Time dergisi satıldı

Time, Forbes ve Sports Illustrated dergilerini bünyesinde bulunduran Time dergi grubu 190 milyon dolara satıldı.

Sozcu.com.tr
android-time 10:58 17 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Time dergisi satıldı
Time, Forbes ve Sports Illustrated dergilerini bünyesinde bulunduran Time dergi grubu 190 milyon dolara satıldı.

Dünyanın en prestijli medya gruplarından Time dergi grubu, Silikon Vadisi zenginlerinden Marc Benioff'a satıldı.

Forbes'un haberine göre satış işlemi 190 milyon dolara gerçekleşti. Time Dergisi aynı zamanda Forbes ve Sports Illustrated gibi dünyaca ünlü yayınların da sahibi.

Time'ın yayın yönetmeni Edward Felsenthal yeni patronunun teknoloji yatırımları ile dergi yatırımlarını birbirinden ayıracağını söyledi.

Felsenthal, “Time dünya tarihi ve kültürünün bir hazinesidir, bizi satın alan kuruma saygımız büyük” dedi.

Time dergisi 24 Mart 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ü kapağına taşımıştı.

Time dergisi 24 Mart 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ü kapağına taşımıştı.

Son güncelleme: android-time 11:0717.09.2018
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