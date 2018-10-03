Son dakika: TL ile sözleşmede önemli gelişme!

Sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğin görüşe açılırken taslağa göre 2 Ocak 2018 öncesi sözleşmeler için 2 ocak kuru kullanılacak.

NTV’nin haberine göre TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Dolar/TL 2 Ocak’ta 3.75 civarında işlem görmüştü.

DÖVİZ ENDEKSLİ OLARAK KARARLAŞTIRILAMAYACAK

Resmi Gazete’nin 13 Eylül sayısında yayımlanan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapan cumhurbaşkanı kararına göre Türkiye’de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile işi, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ise sonrasında Türkiye’de yerleşik kişilerin, döviz cinsi sözleşmelerine yönelik düzenlemeye ilişkin kapsamın ekonomik faaliyeti sıkıntıya sokmayacak şekilde, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşların görüşleri de dikkate alınarak en kısa süre içerisinde belirleneceğini duyurmuştu.

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Bu çerçevede istisna tutulacak hallerin kapsamı belirlenirken, döviz cinsinden girdi maliyetler veya yükümlülüklerin değerlendirmeye alınacak hususların başında geldiği belirtilmişti.