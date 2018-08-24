TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ’ye nasıl başvurulur? İşte TOKİ belgeleri…

Türkiye'nin birçok bölgesine konut projeleri yapan TOKİ ile ev sahibi olmak istiyorsanız öncelikli olarak hangi kategoride olduğunuzu bilmelisiniz. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ev sahibi olmak isteyen emekli, şehit yakınları ya da engelli vatandaşlar TOKİ tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde değerlendiriliyor. İşte TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı…
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI
TOKİ başvuru şartlarından önce bilmeniz gereken çok önemli bir konu var. Eğer TOKİ’den sözleşmeli olarak konut alırsanız borç ödemesi bitene kadar eşiniz ve varsa çocuklarınız ile beraber alınan konutta ikamet etmeniz gerekiyor. İşte TOKİ başvuru şartları…
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
KURA ÇEKİLİŞİ KATEGORİLERİ
TOKİ başvuruları 4 ana kategoride ayrı ayrı olarak değerlendirilir. Bu kategoriler;
1. Kategori: Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler
2. Kategori: En az %40 Engelli olanlar
3. Kategori: Emekli olanlar
4. Kategori: Diğer alıcılar
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler TOKİ başvurusunda bulunduklarında kura çekimine girmezler yalnızca alınacak ev ile ilgili bir kura çekimi yapılır.
Engelliler konut sayısının %5’i kadar emeklilere konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılır. Kurada olumsuz sonuç alan engellilerin tekrar kuraya katılma hakları var. Emekliler ise tekrar kuraya katılmak isterse ‘Diğer alıcılar kategori’nde değerlendirilir. Diğer alıcılar kategorisinde bulunanlar TOKİ tarafından belirlenen başvuru sayısına göre kura çekilişine katılabilir.
ŞEHİT AİLE, HARP VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİM KATEGORİSİNDE ARANAN ŞARTLAR
Başvurulacak TOKİ projesinin bulunduğu ilde en az 3 yıldır ikamet ediyor olması gerekir. TOKİ’den kredi çekmek isteyen Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerde daha önce TOKİ tapusu bulunması ve üzerine tapu olması şartı aranmaz.