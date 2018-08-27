TOKİ’ye nasıl başvurulur? Ev sahibi olmak isteyenler için TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ başvuru neler? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ev sahibi olmak isteyen emekli, şehit yakınları ya da engelli vatandaşlar TOKİ tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde değerlendiriliyor. Türkiye'nin birçok bölgesine konut projeleri yapan TOKİ ile ev sahibi olmak istiyorsanız öncelikli olarak hangi kategoride olduğunuzu bilmelisiniz...

TOKİ konut inşaatları ile ilgili, konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartları gibi bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. TOKİ ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar TOKİ başvurularının nasıl yapılacağını araştırıyor. TOKİ hemen hemen her ilde çeşitli ilçelerde yaptığı konutları kura yoluyla alıcılarla buluşturuyor. Ev sahibi olmak isteyneler TOKİ başvurularıyla iligli ayrıntıları detayları ilgiyle araştırıyor…

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

TC. Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden “Hak Sahipliği Belgesi” istenmektedir.

Engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en %40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu istenmektedir.

Emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge istenmektedir.

İLGİLİ HABER TOKİ faizsiz konut kredisi şartları nelerdir, kimlere veriliyor? 2018 TOKİ faizsiz krediler ne kadar oldu?

ŞEHİT AİLE, HARP VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİM KATEGORİSİNDE ARANAN ŞARTLAR

Başvurulacak TOKİ projesinin bulunduğu ilde en az 3 yıldır ikamet ediyor olması gerekir. TOKİ'den kredi çekmek isteyen Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerde daha önce TOKİ tapusu bulunması ve üzerine tapu olması şartı aranmaz.

KURA ÇEKİLİŞİ KATEGORİLERİ

TOKİ başvuruları 4 ana kategoride ayrı ayrı olarak değerlendirilir. Bu kategoriler;

1. Kategori: Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler

2. Kategori: En az %40 Engelli olanlar

3. Kategori: Emekli olanlar

4. Kategori: Diğer alıcılar

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler TOKİ başvurusunda bulunduklarında kura çekimine girmezler yalnızca alınacak ev ile ilgili bir kura çekimi yapılır.

Engelliler konut sayısının %5'i kadar emeklilere konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılır. Kurada olumsuz sonuç alan engellilerin tekrar kuraya katılma hakları var. Emekliler ise tekrar kuraya katılmak isterse ‘Diğer alıcılar kategori'nde değerlendirilir. Diğer alıcılar kategorisinde bulunanlar TOKİ tarafından belirlenen başvuru sayısına göre kura çekilişine katılabilir.