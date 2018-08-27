TOKİ’ye nasıl başvurulur? Ev sahibi olmak isteyenler için TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ konut inşaatları ile ilgili, konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartları gibi bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. TOKİ ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar TOKİ başvurularının nasıl yapılacağını araştırıyor. TOKİ hemen hemen her ilde çeşitli ilçelerde yaptığı konutları kura yoluyla alıcılarla buluşturuyor. Ev sahibi olmak isteyneler TOKİ başvurularıyla iligli ayrıntıları detayları ilgiyle araştırıyor…
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
ŞEHİT AİLE, HARP VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİM KATEGORİSİNDE ARANAN ŞARTLAR
Başvurulacak TOKİ projesinin bulunduğu ilde en az 3 yıldır ikamet ediyor olması gerekir. TOKİ'den kredi çekmek isteyen Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerde daha önce TOKİ tapusu bulunması ve üzerine tapu olması şartı aranmaz.
KURA ÇEKİLİŞİ KATEGORİLERİ
TOKİ başvuruları 4 ana kategoride ayrı ayrı olarak değerlendirilir. Bu kategoriler;
1. Kategori: Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler
2. Kategori: En az %40 Engelli olanlar
3. Kategori: Emekli olanlar
4. Kategori: Diğer alıcılar
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler TOKİ başvurusunda bulunduklarında kura çekimine girmezler yalnızca alınacak ev ile ilgili bir kura çekimi yapılır.
Engelliler konut sayısının %5'i kadar emeklilere konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılır. Kurada olumsuz sonuç alan engellilerin tekrar kuraya katılma hakları var. Emekliler ise tekrar kuraya katılmak isterse ‘Diğer alıcılar kategori'nde değerlendirilir. Diğer alıcılar kategorisinde bulunanlar TOKİ tarafından belirlenen başvuru sayısına göre kura çekilişine katılabilir.