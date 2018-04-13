‘Tosun’ bir de Enerji Bank projesi geliştirmiş

Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank'ın yanında Enerji Bank adında bir girişiminin daha olduğu iddia edildi. Ancak Tosun'un bu projesi ortağı ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu yarım kalmış.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında dünya çapında aranan CEO Mehmet Aydın'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mehmet Aydın, Çiftlik Bank sistemini kurduktan sonra bir de ‘Enerji Bank' projesi geliştirmiş. Yazılımı hazırlanan bu sistem Aydın ile ortağının arası açılınca yarım kalmış…

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında dün 4 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında Çiftlik Bank'ın muhasebecisi K.K da var. Soruşturma bütün hızıyla devam ederken firari CEO Mehmet Aydın hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

Milliyet.com.tr'den Musa Kesler’in haberine göre Mehmet Aydın; Çiflik Bank sistemi sorunsuz işlemeye başlayınca bir de aynı şekilde oyun tabanlı ‘Enerji Bank' projesi geliştirdi. Bu proje kapsamında toplanacak paralarla rüzgâr ve güneş türbünleri kurulması, buradan üretilecek elektriğin de devlete satılacağı kurgusu yapıldı. Yazılımı hazırlanan sistem, Aydın'ın ortağı olan ve aynı zamanda projenin bürokratik ayağını ‘sorunsuz' yürütmeyi taahhüt eden ortağı ile arası açılınca proje rafa kaldırıldı.

URUGUAY’A KAÇMIŞTI

27 yaşındaki Mehmet Aydın, 2016 sonunda “200 bin lira yatırana aylık 50 bin lira kazanç” vaadiyle ‘Çiftlik Bank’ı kurmuştu. İnternet üzerinden oynanan sanal bir oyun popüler hale geldi ve sanal ortamda tavuk, inek veya keçi sahibi olup kâr payı alan kişilerin sayısı hızla arttı.

Para yatıran üyelerine güven vermek için çeşitli illerde göstermelik tesisler kuran Mehmet Aydın, binlerce kişiden 1 milyar liranın üzerinde para toplayıp Uruguay kaçtı.