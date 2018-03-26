Tosunun batırdığı paralara bir de böyle bakın!

Aydın Doğan'ın medya grubunu Demirören Grubu'na satmasının ardından şirketin piyasa değeri yüzde 70 artarak 3.2 milyar TL'ye çıktı. Doğan şirketini 40 yılda bugünlere getirirken Çiftlik Bank'ın tosunu Mehmet Aydın 1.5 senede vatandaşın 1.2 milyar TL'sini alarak kayıplara karıştı! Aydın batırdığı bu paralarla İSO 500 listesine 83. sıradan girebiliyor.

Doğan Medya’nın Demirören Grubu’na satılması gündeme bomba gibi düştü. Beklenmeyen bu gelişmenin ardından Doğan Medya’nın iktidara yakınlığı ile bilinen Demirören Grubu’na satılmasının Türk medyası için olumsuz etki yaratabilceği konuşulmaya devam ediyor.

Öte yandan Doğan Medya, Demirören Grubu’na satılmasının ardından borsada en çok değer kazanan şirketlerin başında geldi. Hisseler o kadar hareketlendi ki devre kesiciler çalıştı. Haberin ilk duyulduğu gün borsada en çok değer kazanan ilk on şirket listesinde Doğan Grubu’na ait 6 şirket yer alıyordu.

Doğan Holding hisseleri yüzde 70 oranında artış gösterdi. Böylece Doğan Holding’in piyasa değeri 3,2 milyar Türk Lirası’na yükseldi.

Aydın Doğan tam 40 yıldır medya sektörünün içinde ve Doğan Medya ülkedeki en büyük medya kuruluşlarından biri. Şirketin değeri ise ancak satış haberlerinden sonra bu noktaya geldi.

18 AYDA 1.2 MİLYAR TL

Bir de Türkiye’nin diğer yüzüne bakalım. 25 yaşındaki Çiftlikbank’ın kurucusu Mehmet Aydın, nam-ı diğer Tosun, 18 ayda binlerce kişiyi dolandırarak Uruguay’a kaçtı. İlk başlarda Tosun’un insanları 511 milyon TL dolandırdığı biliniyordu. Ancak dün yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye genelinde yürütülen Çiftlik Bank soruşturmalarına ilişkin tüm dosyaların İstanbul'da toplanması için Türkiye genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Toplanan paranın 511 milyon TL olduğu bilgisinin aksine, yazıda “1 milyar 139 milyon TL değerinde para toplandığı anlaşılmıştır” denildi. Yani Tosun insanlardan bilinen rakamın tam iki katından fazla dolandırmış.

83. SIRADAN GİRİYOR

Tosun, insanlardan topladığı bu parayla İSO 500 2016 listesinde bulunan şirketlerin net satışları dikkate alındığında listeye 83. sıradan giriyor.