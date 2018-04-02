Trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 22 milyon 377 bin 559 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 377 bin 559 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9’unu motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT’TA 62 BİN 719 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 62 bin 719 taşıt içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 12,1 ile motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 46,6 AZALDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 46,6 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 50,2, minibüste yüzde 55, otobüste yüzde 15, kamyonette yüzde 59,9, kamyonda yüzde 45,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 64,2, traktörde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Motosiklette ise yüzde 13,7 artış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 3,5 AZALDI

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 3,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 3,6, minibüste yüzde 15,1, otobüste yüzde 27,8, kamyonette yüzde 10,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 63,9, traktörde yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 25,7, motosiklette ise yüzde 18,2 artış oldu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 158 BİN 614 ADET ARTTI

Ocak-Şubat döneminde 180 bin 196 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 21 bin 582 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 158 bin 614 adet arttı.

ŞUBAT’TA 597 BİN 953 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 597 bin 953 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,9 ile kamyonet, yüzde 3,7 ile motosiklet, yüzde 3,4 ile traktör takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38,2 OLDU

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 141 bin 248 adet otomobilin yüzde 38,2’si LPG, yüzde 35,6'sı dizel, yüzde 25,8'i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

ŞUBAT’TA 36 BİN 788 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 36 bin 788 adet otomobilin yüzde 18,6'sının Renault, yüzde 10,4’ünün Volkswagen, yüzde 7,7’sinin Fiat, yüzde 6,6’sının Hyundai, yüzde 5,6'sının Toyota, yüzde 5,6'sının Opel, yüzde 5,3'ünün Peugeot, yüzde 5,2'sinin Skoda, yüzde 5'inin Honda, yüzde 4,7'sinin Ford olduğu, yüzde 25,4’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 110 bin 668 adet otomobilin yüzde 42,7'si 1501-1600, yüzde 27,8'i 1401-1500, yüzde 13,1’i 1301-1400, yüzde 11,5’i 1300 ve altı, yüzde 4’ü 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

EN FAZLA BEYAZ RENK

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 110 bin 668 adet otomobilin yüzde 58,3’ü beyaz, yüzde 20,4'ü gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5'i kırmızı iken yüzde 8,9'u diğer renklerdedir.

DHA