Trafik cezalarından aslan payını Aile Bakanlığı almış

Vatandaşa kesilen trafik cezaları bakanlıklıkların bütçelerine eklendi. Aile Bakanlığı, cezalardan aldığı 1 milyar 95 milyon TL alacak ile 2017’de birinci sıraya yerleşti. Para cezalarından en düşük geliri ise Avrupa Birliği Bakanlığı aldı.

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporlarında ilginç bir detay ortaya çıktı. Bakanlıkların vatandaşa kesilen para cezaları ve trafik cezalarından aldığı aslan payı Sayıştay raporlarında yer aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2017 yılında trafik cezalarından toplanan paranın 1 milyar 95 milyon 6 bin 334 TL'sini gelir hanesine yazdı.

Kurumun hazırladığı raporda bazı bakanlıkların cezalardan aldıkları paylar yer almazken en düşük payı Avrupa Birliği Bakanlığı aldığı görülüyor. Avrupa Birliği Bakanlığı en düşük ceza geliri olan 7 bin 908 TL ile sıralamanın en altındaki bulunuyor.

Adalet Bakanlığı ise para cezalarından 276 milyon alırken, Milli Savunma Bakanlığı 48 milyon, İçişleri Bakanlığı 25 milyon, Dışişleri Bakanlığı ise 2 milyon TL pay aldı.