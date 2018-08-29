Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı.

Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (Trakya Birlik) yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeğinin Türkiye bitkisel yağlar tüketiminde yüzde 75-80 civarında payı ve yüzde 40 civarındaki yüksek yağ oranı ile Türkiye’nin en önemli yağlık tohumu olduğu belirtildi.

Türkiye’de üretilen yağlık ayçiçeği ürününün yüzde 25-35 orandaki bölümünün birlik tarafından mübayaa edildiği belirtilen açıklamada, “2018/2019 İş yılı Türkiye ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 400 bin tonun üzerinde gerçekleşerek son yıllardaki en yüksek üretim seviyesine erişmesi beklenmektedir. Birliğimize bağlı kooperatiflerimiz ortaklarınca 2018/2019 iş yılı ayçiçeği alım kampanyasında 413 bin ton rekolte taahhüt edilmiştir. Birliğimiz faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadı ağustos ayının ilk haftasında başlamış olup, kooperatiflerimizde hasat günden güne yoğunlaşmaktadır. Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 102 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 36 bin 376 ton ayçiçeği mübayaası gerçekleştirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

“YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP”

Sezonda gerek Türkiye’de gerekse başta Ukrayna, Rusya olmak üzere Romanya ve Bulgaristan gibi önemli üretim bölgelerinde de yüksek rekolte beklendiği ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, ithalde uygulanan gümrük vergilerindeki değişimler, üretim maliyetleri bir bütünüyle göz önüne alındığında geçmişte olduğu gibi bugün de üretici ortaklarının menfaatlerinin korunması noktasında görevinin bilinciyle hareket eden Trakya Birlik Yönetim Kurulu’nca 2018/2019 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatı sektörde baz sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 2.459,20 TL/Ton olarak belirlemiştir. Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2.668,00 TL/Ton, yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2.320,00 TL/Ton olarak oluşmaktadır. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 oranında prim uygulanacaktır.”

Trakya Birlik tarafından 2018/2019 üretim sezonunda üretici ortaklarından 350 bin ton seviyesinde ürün mübayaası yapılmasının beklendiği aktarılan açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme süreleri çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

AA