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TransAtlantic petrol işletme ruhsatı için başvurdu

Avustralya merkezli TransAtlantic Exploration Mediterranean International, bir adet petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu.

android-time 14:46 5 Nisan 2018
Haberler Ekonomi
TransAtlantic petrol işletme ruhsatı için başvurdu
Avustralya merkezli TransAtlantic Exploration Mediterranean International, bir adet petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) açıklamasında şöylen denildi:
“Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.´nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no´lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği´nin 14´üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.”

DHA

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