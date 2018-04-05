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Trump eleştirdi ama ihaleyi yine Amazon kaptı

ABD Başkanı Donald Trump sık sık büyük Amerikan şirketlerini eleştiriyor. Bir gün Coca-Cola’ya çatıyor bir gün telefonlarını Çin’de ürettiği için bundan böyle Samsung cep telefonu kullanacağını açıklıyor. Trump’ın son hedefi ise Amazon oldu. Ürünlerini dağıttığı şirketlerden yüksek komisyon almakla Amazon’u eleştirdi.

android-time 14:21 5 Nisan 2018
Haberler Ekonomi
Trump eleştirdi ama ihaleyi yine Amazon kaptı
ABD Başkanı Donald Trump sık sık büyük Amerikan şirketlerini eleştiriyor. Bir gün Coca-Cola’ya çatıyor bir gün telefonlarını Çin’de ürettiği için bundan böyle Samsung cep telefonu kullanacağını açıklıyor. Trump’ın son hedefi ise Amazon oldu. Ürünlerini dağıttığı şirketlerden yüksek komisyon almakla Amazon’u eleştirdi.

Fakat ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Amazon'a iş verme hazırlığında olduğu bildirildi. Business Insider'a açıklama yapan bir kaynak, “Bu anlaşma geri döndürülemez” diye konuştu.

10 MİLYAR DOLARLIK HİZMET

Amazon'un ABD Savunma Bakanlığı'nın verilerini depolamak için 10 milyar dolara bir bulut hizmeti kuracak. Trump'a rağmen Pentagon Jeff Bezos'a ihale vermeye hazırlanırken Trump da boş durmuyor. Bu hafta içinde bulut teknolojileri anlamında dünyanın önemli şirketlerinden Oracle'ın CEO'su Safra Catz ile yemek yiyen ABD başkanı Oracle'a da başka kamu ihalelerini vermenin sözünü vermiş olabileceği yorumları yapılıyor.

Son güncelleme: android-time 14:3805.04.2018
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