Trump eleştirdi ama ihaleyi yine Amazon kaptı

Fakat ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Amazon'a iş verme hazırlığında olduğu bildirildi. Business Insider'a açıklama yapan bir kaynak, “Bu anlaşma geri döndürülemez” diye konuştu.
10 MİLYAR DOLARLIK HİZMET
Amazon'un ABD Savunma Bakanlığı'nın verilerini depolamak için 10 milyar dolara bir bulut hizmeti kuracak. Trump'a rağmen Pentagon Jeff Bezos'a ihale vermeye hazırlanırken Trump da boş durmuyor. Bu hafta içinde bulut teknolojileri anlamında dünyanın önemli şirketlerinden Oracle'ın CEO'su Safra Catz ile yemek yiyen ABD başkanı Oracle'a da başka kamu ihalelerini vermenin sözünü vermiş olabileceği yorumları yapılıyor.