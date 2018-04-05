Trump eleştirdi ama ihaleyi yine Amazon kaptı

ABD Başkanı Donald Trump sık sık büyük Amerikan şirketlerini eleştiriyor. Bir gün Coca-Cola’ya çatıyor bir gün telefonlarını Çin’de ürettiği için bundan böyle Samsung cep telefonu kullanacağını açıklıyor. Trump’ın son hedefi ise Amazon oldu. Ürünlerini dağıttığı şirketlerden yüksek komisyon almakla Amazon’u eleştirdi.