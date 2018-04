Trump: Ticaret savaşı uzun yıllar önce kaybedildi

Çin’in ABD’den gelen 130 ürüne gümrük duvarlarını yükseltmesinin ardından ABD’nin ne karşılık vereceği de belli oldu. Wall Street Journal’ın haberine göre aralarında bulaşık makinası ve televizyon gibi ürünlerin de olduğu 1300 kalem üründe gümrük duvarları yüzde 25 oranında yükseltildi.

Yaşanan bu gelişmeler ‘ticaret savaşları’ söylentilerinin artmasına neden olurken, konu hakkında ABD Başkanı Donald Trump’dan yeni bir açıklama geldi. ABD Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, ”Çin ile ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD’yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi” dedi. ”Şimdi yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığımız ve 300 milyar dolarımızın çalındığı fikir hırsızlığı var.” açıklamasında bulunan Trump, “Bunun böyle devam etmesine izin veremeyiz!” ifadelerini kullandı.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!

