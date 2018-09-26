Trump Towers’ta sahiplik değişti

Doğan Holding'in KAP'a yaptığı bildirime göre Trump Towers, Doğan Holding'in bağlı şirketi Ortadoğu Otomotiv'den 850 milyon TL karşılığı Doğan Holding'e geçti.

Doğan Holding'in bağlı şirketi Ortadoğu Otomotiv Ticaret ve Sanayi'nin Trump Towers'taki payları Doğan Holding'e satıldı. Böylece Trump Towers halka arz olan bir şirketin bünyesine geçti.

Doğan Holding Trump Towers için bağlı şirketi Ortadoğu Otomotiv'e 850 milyon TL'yi peşin olarak ödeyecek.

Binanın ofis kısmı için değerleme 453 milyon 200 bin TL, AVM için ise 396 milyon 800 bin TL değerleme yapıldı.

Doğan Holding'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Şirketimiz’in SPK düzenleme ve kararlarına uyum sağlamak suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi çalışmalarına başlanacağı ve tüm bu hususların şirketimiz ve grubumuz için bir fırsat teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Trump Towers Şişli’de 39 ve 37 katlı 2 adet kuleden ve 62.350 metrekarelik alışveriş merkezinden oluşuyor.