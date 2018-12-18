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Trump yine Fed’e seslendi

ABD Başkanı Donald Trump yarın faiz kararını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası'na bir kez daha sosyal medya hesabı üzerinden seslendi..

android-time 16:31
Haberler Ekonomi
Trump yine Fed’e seslendi
ABD Başkanı Donald Trump yarın faiz kararını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası'na bir kez daha sosyal medya hesabı üzerinden seslendi..

ABD Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Fed’in faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yine Fed’i hedef aldı.

Fed yetkililerine sosyal medya hesabı üzerinden seslenen Trump, “Umarım Fed’deki insanlar bir başka hata yapmadan önce Wall Street Journal’daki yazıyı okurlar. Piyasanın likiditeye hali hazırda olduğundan daha sıkışık hale gelmesine imkan vermeyin. Piyasayı hissedin, sadece anlamsız rakamlara bakmayın. İyi şanslar” ifadelerini kullandı.

Trump Fed hakkında dün de bir paylaşım yapmıştı. Trump, “Doların güçlü, enflasyonun neredeyse sıfır olduğu ve dünyanın çalkalandığı; Paris’in yandığı, Çin’in kötü durumda olduğu bir dönemde Fed’in yeni faiz artırımına gitmeyi değerlendirmesi inanılmaz” ifadelerini kullanmıştı.

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