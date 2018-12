Trump yine Fed’e seslendi

ABD Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Fed’in faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yine Fed’i hedef aldı.

Fed yetkililerine sosyal medya hesabı üzerinden seslenen Trump, “Umarım Fed’deki insanlar bir başka hata yapmadan önce Wall Street Journal’daki yazıyı okurlar. Piyasanın likiditeye hali hazırda olduğundan daha sıkışık hale gelmesine imkan vermeyin. Piyasayı hissedin, sadece anlamsız rakamlara bakmayın. İyi şanslar” ifadelerini kullandı.

I hope the people over at the Fed will read today's Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don't let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B's. Feel the market, don't just go by meaningless numbers. Good luck!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Aralık 2018