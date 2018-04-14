Trump’ı terk etmeyen iki firma kaldı: Biri Türkiye biri Panama’dan

Başkan olmadan önce ismine ait 30 ürün olan Trump ürünlerini satan firma sayısı iki. Şirketlerden biri Trump'a mobilya üreten Türk firması Dorya.

Washington Post’un haberine göre:; ABD Başkanı Donald Trump 2004 yılındaki Çaylak isimli reality Show ile bir TV yıldızına dönüşmesinin ardından kendi adına has 30 ürün çıkardı. Ürünler arasında parfüm, çanta, kemer, pantolon, gömlek ve ev mobilyası bile vardı. Şimdi bu ürün gruplarından neredeyse hiçbiri kalmadı.

4 BİN DOLARA KOMODİN

Başkanlığını ilan etmeden önce 2015 yılında Trump 19 firma ile ismine ürün çıkarması için çalışıyordu. Şu an bu firmaların sayısı ikiye düştü. Firmalardan biri Panama merkezli yatak çarşafları yapan bir şirket. Diğeri ise Trump mobilyalarını üreten Manisa merkezli Türk firması Dorya. Dorya Trump için satış fiyatı 4 bin dolara kadar varan komodinler üretiyor.

‘TIME DERGİSİ BENİ ŞIMARIK GÖSTERDİ’

Şirketin patronu Doruk Yorgancıoğlu Dünya Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, “Medya, bizi ABD’ye Trump sokmuş gibi gösterdi. Time Dergisi, bir haberinde beni şımarık bir patron çocuğu gibi yazdı. Saçma bir sürü şeyle uğraştık kampanya döneminde. Ortadoğu’da bir iki pazarımızı kaybettik, ihracatımız bir miktar düştü” ifadelerini kullanmıştı.

PARFÜM FİYATI 42 DOLARDAN 10 DOLARA DÜŞTÜ

Trump ile anlaşmalarını iptal eden şirketlerden bazıları sözleşme sürelerinin bittiğini ifade ederken kimileri ise ırkçı söylemlerinden ötürü Trump ile ticareti sonlandırdığını anlatıyor. Bundan birkaç sene önce 42 dolara satılan Trump parfümleri şu an 10 dolardan alıcısını buluyor. Trump Organizasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Trump başkan olduğundan bu yana şirketinin işleriyle ilgilenmiyor. Fakat şirket hala başkanın üzerine.