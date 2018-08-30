Trump’ın kararı viski üreticilerini vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları kapsamında artırdığı gümrük vergilerine yapılan misillemeler sonucunda ABD'nin viski üreticileri zor günler geçiriyor.

Trump'ın dünyayı içine soktuğu ticaret savaşlarından en çok etkilenen yerlerden biri de ABD'nin viski üreticileri. Jack Daniel's'ın üreticisi Brown-Forman şirketi bu yıl mali hedeflerini tutturmaktan uzak gözüküyor.

Avrupa Birliği Trump'ın gümrük hamlelerine karşılık olarak ABD'den gelen viskilere yüzde 25 zam yapmıştı.

Türkiye'ye getirilen gümrük duvarlarının ardından Türkiye de ABD viskisine gümrük vergisini yükseltmişti.

Brown Forman'ın CEO'su Paul Varga Wall Street Journal'a yaptığı açıklama , “Olayları izliyoruz durumu çevirebilir miyiz bakıyoruz” diyor.