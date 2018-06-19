Trump’tan Çin’e yeni tehdit

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne yüzde 10 gümrük vergisi getirme tehdidine karşı Çin de derhal misilleme uyarısı yaptı.

Trump dün açıkladığı kararın Çin’in ABD’den ithal edilen ve değeri 50 milyar dolar olan ürünlere gümrük vergisi getirme kararına misilleme olduğunu söyledi.

Trump Cuma günü değeri 50 milyar dolar olan ithal Çin malı 800’den fazla ürüne 6 Temmuz’dan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini açıklamış, Çin ise ABD’den ithal 659 kalem ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirmişti.

Trump, “Yasal süreç tamamlandıktan sonra, Çin’in uygulamalarını değiştirmeyi reddetmesi ve son dönemde açıkladığı yeni gümrük vergileri konusunda ısrar etmesi halinde, bu gümrük vergileri yürürlüğe girecek” dedi.

SIKI MÜCADELE MESAJI

Çin ticaret bakanlığı, Washington’u ticaret savaşı başlatmakla suçlayarak ABD’nin Çin mallarına yönelik ek bir gümrük vergisi listesi yayınlaması halinde “nitel” ve “nicel” önlemler alarak sıkı bir şekilde mücadele edeceğini söyledi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Böyle bir aşırı baskı ve şantaj uygulaması, her iki tarafın da çeşitli vesilelerle vardığı uzlaşmadan sapıyor ve uluslararası toplum için bir hayal kırıklığı” dedi.

Bakanlık, “ABD bir ticaret savaşı başlattı ve piyasa regülasyonlarını ihlal etti ve yalnızca Çin ve ABD halkının değil, dünyanın çıkarlarına zarar veriyor” dedi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer yaptığı açıklamada, önerilen gümrük vergilerini hazırladıklarını ve bunların da önceki gümrük vergilerine benzer bir yasal süreçten geçeceğini söyledi. Bu süreçte kamuoyunun görüşleri alınıyor, açık bir duruşma ve bazı düzeltmeler yapılıyor.

REUTERS