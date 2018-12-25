TÜBİTAK 105, TÜİK 57 personel alacak

TÜBİTAK, BİLGEM'e bağlı çeşitli birimlere 105 personel alacak. Diğer taraftan Türkiye İstatistik Kurumu'na 57 işçi alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU SM), Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görev yapmak üzere proje personeli (araştırmacı-teknisyen), uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında 92 personel alımı gerçekleştirilecek.

Söz konusu pozisyonlara başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK’ın internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfalarında yer alacak ve başvuru işlemleri “https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

SON BAŞVURU 15 OCAK

Proje personeli, uzman yardımcısı ve uzman kadroları için son başvuru tarihi 15 Ocak 2019 olacak.

Ayrıca BİLGEM’e bağlı farklı birimlerde görev yapmak üzere teknisyen, şoför, memur ve hemşire kadrolarında istihdam edilmek üzere 13 personel alımı gerçekleştirilecek.

Bu kadrolara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler ise Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasından yayımlanacak ve başvurular “https://esube.iskur.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

Teknisyen, şoför, memur ve hemşire kadroları için son başvuru tarihi 29 Aralık 2018 olarak belirlendi.

TÜİK’E 57 İŞÇİ ALINACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) merkez teşkilatı birimlerine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden soğuk mutfak aşçısı (1), aşçı (5), tatlı ustası (1), aşçı yardımcısı (3), servis elemanı (7), bulaşıkçı (7) ve temizlik görevlisi (33) olarak çalıştırılmak üzere toplam 57 personel alımı gerçekleştirilecek.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanacak.

Belirtilen şartları taşıyan adayların “www.iskur.gov.tr” adresi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekecek.

Adayların 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmaları, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları gerekiyor.

Ayrıca başvuruda bulunacakların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları şartı aranıyor.

AA