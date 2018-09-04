TÜFE bazlı reel efektif Ağustos ayında düştü

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ağustos'ta sert düşüşle veri tarihinin en düşük seviyesi olan 64.82 değerine geriledi.

Ocak ayından bu yana düşüş eğiliminde olan REK, Ağustos’ta dolar/TL’nin tarihi rekor olan 7.24 seviyesine yükselmesiyle sert düşüş kaydetti.

TCMB 76.01 olarak açıkladığı Temmuz değerini ise 75.86’ya revize etti.

TCMB tarafından yayınlanan endeks bu yıl haricinde yayımlanmaya başladığı Ocak 2003’ten beri 80 seviyesinin altında işlem görmedi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Öte yandan endeksteki değişim TCMB’nin TL’deki değer değişimlerine verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.

REUTERS