TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi tarihinin en düşük seviyesinde

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Mart ayında 83.42 ile veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

TCMB tarafından yayınlanan endeks yayımlanmaya başladığı Ocak 2003’te 89.55 seviyesini almıştı.

Küresel ticaret savaşları endişelerinin global risk iştahını bozmasının yanı sıra yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesiyle yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkması ve yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının etkisiyle TL Mart ayında benzer para birimlerinden negatif ayrışmıştı.

Dolar/TL 23 Mart’ta illikit piyasada 4.0375’e kadar yükselerek tarihi zirveyi görmüştü. Dolar/TL bugün de 4 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürüyor.

TL REEL ANLAMDA TARİHİNİN EN DEĞERSİZ SEVİYESİNDE”

Denizbank Yatırım Hizmetleri Grubu Stratejisti Orkun Gödek, yayınladığı notta, veri döneminde 0.5 dolar+0.5 eurodan oluşan sepet kurun ortalamada aydan aya yüzde 2.75 yükseldiğini söyleyerek, “Yılın ilk çeyreğinde REK 84.71’e gerileyerek 2017 son çeyreğe göre yüzde 1 düşüş sergiledi. TL reel anlamda tarihinin en değersiz seviyelerinde bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Şu aşamada TCMB’nin Nisan ayı PPK toplantısında faiz artırımına gideceğini düşünmüyoruz. Ancak, TL’deki değer kaybının devam etmesi ve enflasyona maliyet olarak baskı kurması halinde, kurumun da daha önce belirttiği şekilde fiyat istikrarı açısından TL’nin maliyetinde artırıma gittiklerini görebiliriz.”

Arada yükselişler kaydetse de geçen yıl ağırlıklı aşağı yönlü bir seyir izleyen endeks, Kasım ayında 84.30’a gerilemiş, 2017’nin sonunda ise 85.08 değerini almıştı. Endeks Ocak ayında 85.76’ya yükselmiş, Şubat’ta ise 84.95 değerine gerilemişti.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Öte yandan endeksteki değişim TCMB’nin TL’deki değer değişimlerine verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.

REUTERS