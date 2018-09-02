Tüketici Hakları Derneği’nden zam açıklaması

Tüketici Hakları Derneği (THD), doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili açıklama yaptı. Zamların otomatiğe bağlanmasının her şeyin fiyatını artıracağı ve tüketicinin satın alma gücünü düşüreceği vurgulanan açıklamada, tüketici haklarının ayaklar altına alındığı belirtildi.

Bir an önce yerli ve yenilenebilir enerji politikalarına ağırlık verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi

MAAŞIN YÜZDE 17.93'Ü:

“Elektrik ve doğal gaz zamları freni patlamış otomobil gibi yoluna devam ediyor. Son bir yılda elektriğin konutlarda tüketiciye satış fiyatı yüzde 33 oranında artmıştır. 4 kişilik bir ailenin bir aylık elektrik gideri 126 TL olmuştur. Doğal gaz fiyatları ise son 1 yılda yüzde 24 oranında artmıştır. 4 kişilik bir ailenin bir aylık doğal gaz tüketim gideri 175 TL olmuştur. Bu duruma göre, 4 kişilik bir ailenin bir aylık elektrik ve doğal gaz gideri ortalama 301TL olmuştur. Eşi çalışmayan 2 çocuklu asgari ücretlinin eline geçen paranın yüzde 17.93'ü elektrik ve doğal gaz tüketimine gidecektir. Tabi ki, bundan sonraki zamlarla bu oran daha da artacaktır.

FRENİ PATLAYAN ZAMLAR:

Son zamlarla birlikte elektrik ve doğal gaz giderleri maaş artışlarını katlamıştır. Freni patlayan elektrik ve doğal gaz zamları yoksulluğu artıracaktır. Elektrik ve doğal gaz zamlarının otomatiğe bağlanması her şeyin fiyatına yansıyacak olup, tüketicinin satın alma gücünü düşürecektir. Sürekli ve otomatik zam uygulaması tüketici haklarını ayaklar altına almıştır. Bu zam uygulaması, aynı zamanda, kamu yararı ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırıdır.

YERLİ ENERJİ POLİTİKALARINA GEÇİLMELİ:

Enerjide yüzde 74 dolayında dışa bağımlı durumdayız. Elektriğin yüzde 55'i ithal kaynaklara dayalı olarak üretilmektedir. Doğal gazın ise yüzde 99.7'si ithal edilmektedir. Dışa bağımlı yanlış enerji politikalarının hazin sonucu yukarıda ortaya konulmuştur. Bir an önce, güneş enerjisi başta olmak üzere yerli ve yenilenebilir enerji politikalarına ağırlık ve hız verilmelidir.