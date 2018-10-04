Tüpraş Etohum’a üye oldu

Tüpraş, girişimcilik ekosistemi ile entegrasyon çalışmaları kapsamında Etohum'a üye oldu.

Etohum; yeni ekonomi konusunda bilgi ve fikir sahibi, kendi şirketini kurmak isteyen girişimciler ile şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir yer. Etohum platformunda her yıl sadece Türkiye’den değil birçok ülkeden birçok girişimcinin başvurusu değerlendiriliyor.

Tüpraş, şirket içinde, yeni iş modelleriyle ve büyüme alanlarıyla değer yaratacak iş fikirlerini desteklemek üzere inovatif fikirlerin paylaşılabildiği “Fikir Ünitesi” portalını devreye aldı.

Girişimcilerin belirli odak alanlarındaki yenilikçi fikirlerini Tüpraş’a ulaştırması için Etohum üzerinden oluşturulan yeni kanal devreye alındı.