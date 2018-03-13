Turist getirenlere verilen destekler yeniden belirlendi

Türkiye'ye turist getiren seyahat acenteleri ve kurvaziyer gemilere verilen destek yılın bölümlerine göre yeniden düzenledi.

Türkiye’ye turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine ve kurvaziyer gemilere sağlanan destek, yılın bölümlerine göre yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında iki ayrı Bakanlar Kurulu kararı olarak yer alan kararlardan ilkine göre, karar kapsamındaki havalimanlarına turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine, uçuş başına; 1 Ocak-28 Şubat arasında 9,000 dolar, 1 Mart-31 Mayıs arasında 6,000 dolar, 1 Haziran-30 Haziran arasında 3,000 dolar, 1 Eylül-30 Eylül arasında 1,500 dolar, 1 Ekim-31 Ekim arasında 3,000 dolar ve 1 Kasım-31 Aralık arasında 9,000 dolar destek sağlanacak.

Almanya, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, Japonya, Malezya ve Norveç’ten bu kapsamdaki havalimanlarına düzenlenecek seferlerde bu tutarlar, yüzde 20 oranında, en az 150 yolcu getiren seferlerde ise yüzde 30 oranında artırılarak uygulanacak.

KURVAZİYER GEMİ DÜZENLEMESİ

Aynı gazetede yayımlanan diğer Bakanlar Kurulu kararına göre, Türkiye’de kurvaziyer hizmeti veren limanlara 1 Ocak 2018-31 Aralık 2019 tarihine kadar 100 ve üzeri yolcu kapasitesine sahip kurvaziyer gemilerle turist getiren seyahat acentelerine turist başına; Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım ve Aralık aylarında 45 dolar, Mayıs ve Haziran aylarında 35 dolar, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 25 dolar destek sağlanacak.

Karar kapsamında, 2019 yılında indi-bindi limanlarına gelen yolcular için destek miktarı yüzde 50 oranında artırılarak uygulanacak.

REUTERS