Turizm Bakanı Ersoy, Moskova’daki Türkiye Festivali’ne katılacak

Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Türkiye Festivali”nin programı yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye Festivali’ne katılarak turizmcileri Moskova’da yalnız bırakmayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) koordinasyonunda, TÜRSAB başta olmak üzere turizm STK'ları, valilikler, belediye başkanlıkları kalkınma ajanslarının katkıları ve özel sektörün katılımıyla organize edilen Türkiye Festivali'nin ikincisi 10-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilecek.

BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye'nin Rusya pazarındaki tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan Türkiye Festivali için Türk turizmciler Moskova'ya akın edecek. 3 gün boyunca değişik aktivitelerle Rus halkı ile buluşacak olan Türkiye, Rusya pazarındaki payını korumak ve bu payı daha da yukarıya taşımak için yoğun bir mesai harcayacak.

TURİZM BAKANI ERSOY DA KATILACAK

Türk turizmcilerinin çıkarmasına sahne olacak Türkiye Festivali'ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılarak Moskova'da turizmcileri yalnız bırakmayacak. Ayrıca Türkiye Festivali'nin açılış programına Rus parlamenterler de katılacak. Diğer yandan Rusya Otelciler ve Restorancılar Derneği yöneticileri de açılış programında yer alacak.

DAHA FAZLA ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Türkiye ve Rusya Federasyonu ilişkilerine katkı sağlamak, Türk kültürünün Rusya Federasyonu'ndaki tanıtımına destek olmak, Türkiye'deki turistik destinasyonları tanıtmak, Türkiye'nin ticari ürünlerinin tanıtımına katkıda bulunmak ve Türk misafirperverliğinden örnekler sunmayı amaçlayan Türkiye Festivali, bu sene ziyaretçi rekoru kırmayı hedefliyor. Geçen sene 153 bin kişinin ziyaret ettiği Türkiye Festivali'ne bu sene daha fazla ziyaretçi bekleniyor. Geçen sene organize edilen festival, başta Moskova olmak üzere Rusya'da büyük ses getirdi. İlk kez yapılmasına rağmen geçen sene 153 bin ziyaretçi ağırlayan festivalin Bu sene festivalin bilinirliliğinin artmasıyla festivali ziyaret edenlerin sayısında bu sene artış bekleniyor.

BAKAN ERSOY TURİZMCİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Geçen sene büyük ilgi gören Türkiye Festivali, Rus halkının Türkiye'ye karşı ilgisini de gözler önüne serdi. Rusya'da Türkiye'ye ilgiyi artırmak isteyen turizmciler Türkiye Festivali'ndeki yerlerini alarak Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacaklar. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye Festivali'ne katılması turizmcilere büyük moral verecek.