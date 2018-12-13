Turizm iyi gitti ama çok sayıda otel satışta

Ülke genelinde geçtiğimiz yaz sezonunun çok iyi geçmesi ve beklenenin çok üzerinde ülkemize turistin gelmesine rağmen Muğla’nın Marmaris İlçesinde onlarca otel satış listesine konuldu. Bu yıl Muğla'ya gelen yabancı turist sayısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında artış gerçekleşti.

Türkiye’nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla’ya 9 ayda gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gerçekleşti. Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, “Yılın 9 ayında 2 milyon 523 bin 447 yabancı misafirimiz, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptı. Bundan daha fazla sayıda yerli turistin de Muğla'da tatil yaptığı bilinmektedir. 2017 yılında ocak- eylül ayları arasında hudut kapılarımızdan giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 906 bin 318 olurken bu yıl aynı dönemi değerlendirdiğimizde geçen yıla göre yüzde 32’lik bir artış görmekteyiz.” dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu önceki iki yılda borçlanan otel sahiplerinin bankalardan yeni kredi çekememesi nedeniyle nakit sıkıntısına girmesinden kaynaklandığını söyledi.İnternet sitelerindeki emlak satışı yapan çok sayıda şirketin satış listeleri Marmaris'teki 5 yıldızlı otelden küçük otellere kadar satış ilanlarıyla dolu.

İşte onlardan bazıları:

Uzunyalı'da denize 10 metre 36 milyon 500 bin liraya satılık otel. Armutalan'da 40 milyona 4 yıldızlı, 11 milyona, 9 milyon 500 bin liraya satılık oteller. Turunç Mahallesinde 48 milyon 800 bin liraya mavi bayraklı plaja sahip otel. Turunç'ta 21 milyon 360 bin liraya, 18 milyon 900 bin liraya, 14 milyon 685 bin liraya, 3 milyon 477 bin liraya, 1 milyon 900 bin liraya satılık oteller. İçmeler Mahallesinde 22 milyon liraya 38 Odalı 3 yıldız Plaja 2 dk. Satılık otel. Yine aynı mahallede 6 milyon 100 bin liraya, Marmaris merkezde 30 milyona, Selimiye'de 11 milyon 300 bin liraya 4 yıldızlı ve 10 milyon 650 bin liraya deniz manzaralı butik taş otel. Orhaniye'de 13 milyon 320 bin liraya turistik tesis satılık.

SATILIK ADA BİLE VAR

İlanlarda “Gökova Körfezinde Kleopatra Adası karşısında 40 milyon liraya satılık Karaca Adası. Ada 316 bin metrekare tapu tescilli, 65 bin metrekare orman kullanımlı olmak üzere toplam 381 bin metrekare yüzölçümüne sahip. Günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapabilmek mümkün. Satılık parselimiz haricinde adada sadece 12 bin metrekare bir hazine parseli vardır. Adayı alan burayı da kiralayabilir” ibaresiyle ada bile satılıyor.

SATIŞLARIN NEDENİ NAKİT EKSİKLİĞİ

Sözcü'ye konuşan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı ve oteller sahibi Bülent Bülbüloğlu, geçtiğimiz turizm sezonunun çok iyi gitmesine neden bu kadar çok otelin satışa konulmasını nakit para eksikliğine bağlayarak şunları söyledi:

“Önceki iki yılın çok ağır geçen krizini atlatamayan çok arkadaşımız var. Bu sene herkes iyi para kazandı ama iyi kapatamayanlar, tökezleyenler var. İki yılı ağır geçirenler bu seneyi de iyi geçirdi diyemeyiz aslında. Büyük otellerin sıkıntıları çok daha büyük. Küçük otelin bütçesi de küçük. Büyükler otelini doldurabilmek için fiyatları 4 yıldız fiyatına indirmek zorunda kaldı. Bu da kar oranını çok düşürüyor. Özellikle Akdeniz çanağındaki büyük oteller genelde inşaat firmaları, sanayici ya da tekstilcinin. Onlar kötü giden ekonomiden etkilenince nakit akımı bozuldu. Zorunlu olarak bazı otelleri ellerinden çıkarmak zorunda kaldılar”

BANKALAR UZUN VADELİ DÖVİZ KREDİSİ VERMİYOR ARTIK

Bülbüloğlu nakit sıkıntısında olan otel sahibinin doğal olarak yeni bir kredi almak için bankaya müracaat ettiğinde en büyük sıkıntıyı yaşadığını hatırlatarak “Eskiden döviz kredisi alabiliyorduk. Şu anda hiçbir banka yüzde 12 ya da 13 faiz ile bu dövizi artık vermiyor. Hele uzun vadeli kredi bulmak artık hayal. Ülkenin çok tanınmış holdingleri ciddi nakit sıkıntısı yaşıyor. Otelcilik kar marjı çok düşük olan bir sektör” diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ 3-4 YIL İYİ GEÇER

Bülent Bülbüloğlu eğer ülkeler arasında savaş ya da büyük sıkıntıların yaşanmaması halinde özellikle 2019'un da çok iyi geçeceğini belirterek “Nakit sıkıntısına girmeyen otellerin başta 2019 olmak üzere ondan sonraki bir iki yıl daha iyi bir turizm potansiyeline sahip olacak. Satışlar çok iyi gidiyor. Hemen her pazarda canlılık var.” yorumunda bulundu.