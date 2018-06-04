Turizme 300 milyon TL kaynak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Eximbank ile TÜRSAB arasında bugün imzalanan protokol ile 300 milyon TL'lik kaynağın turizm sektörüne sunulacağını söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Eximbank ile TÜRSAB arasında bugün imzalanan protokol ile 300 milyon TL’lik kaynağın turizm sektörüne sunulacağını söyledi.

Zeybekci Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “İmzalanan protokolle Eximbank, KOBİ ölçekli TÜRSAB üyesi seyahat acentesi faaliyetlerinin finansmanı amacıyla 300 milyon TL’lik kaynağını turizm sektörümüze sunuyor” dedi.

Hükümet bir süre önce ihracatçılara sağlanan Eximbank kredilerinin kapsamını döviz kazandırıcı sektörlere de genişletmişti.

Eximbank tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu kaynağın TÜRSAB üyesi olan KOBİ niteliğindeki seyahat acentelerine (A grubu seyahat acenteleri) Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Denizbank aracılığıyla kullandırılacağı, her bir firmanın 100,000 TL’ye kadar kredi kullanabileceği belirtildi.

Kredinin vadesinin bir yıl olduğu belirtilen açıklamada, kredilerin firmalara maliyetinin, aracı bankaların komisyonu da dahil olmak üzere, TL cinsi kredilerde yüzde 7.84, döviz cinsi kredilerde de Libor/Euribor artı yüzde 1.5 düzeyinde olacağı ifade edildi.

Eximbank’ın turizm sektörüne sağladığı kaynak 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 83 artarak 543 milyon dolar olurken, bu yıl Mayıs ayı sonu itibariyle ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artarak 320 milyon dolara yükseldi.

Açıklamada yılın ilk dört ayında ihracatçılara sunulan nakdi kredi ve sigorta desteğinin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 13.2 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

REUTERS