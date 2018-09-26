Turizmin nabzı EMITT’te atacak

Türkiye’nin sektörlerinde fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde yer alan EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT; 31 Ocak – 3 Şubat 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı tüm katılımcılar için değer yaratan, birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleri ile sektöre yön vermeyi sürdürüyor. Her sene Travel Shop Turkey işbirliği ile gerçekleşen hosted buyer (davetli tur operatörü) programında bu yıl Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika kıtaları dahil 100'den fazla ülkeden 900'e yakın davetli tur operatörü ağırlanacak.

YÜZDE 55 BÜYÜDÜ

Ülke turizmi ve EMITT arasında bir paralellik olduğunu belirten ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın: “2018'in Ocak ayında düzenlediğimiz fuarda ülke turizmindeki büyüme ile EMITT arasındaki ilişkiyi bir kez daha çok net bir şekilde görme imkanımız oldu. Ocak 2018'de 22'incisini düzenlediğimiz EMITT'te 85 ülkeden 1.065 katılımcı ve 54.364 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza attık.Turizm sektöründe 2017 yılında gözlemlenen hareketlenme EMITT'te de kendini gösterdi ve son fuarımızda katılımcı bazında %55 büyüme kaydettik. Bu büyüme 2018'de turizm sektörü için hızlı bir yükselişin de önceden habercisi oldu ve bugün gelinen noktada sektörün hızlı bir büyüme grafiği yakaladığına hep birlikte şahitlik ettik” dedi.

Aydın sözlerine şöyle devam etti: “Turizm Bakanlığı verileri de bu görüşümüzü destekliyor. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yedi ayda yüzde 24.9 artışla 21.64 milyon kişi oldu. Diğer yandan gelir anlamında da ciddi bir artış gözleniyor. Türk İstatistik Kurumu'na göre ise turizm geliri de yılın ilk yarısında yüzde 31 oranında artış göstererek 11,5 milyar dolara ulaştı. Özellikle yabancı turistlerden elde edilen gelir bazında yüzde 36,9'luk yani 9,28 milyar dolarlık ciddi bir yükseliş söz konusu. Diğer bir ifadeyle yılın ilk yarısında turizm gelirlerimizin yüzde 80'inden fazlası yabancı turistin gelmesinden elde edildi. Bu veriler ışığında ülkemizin, uluslararası turistler için yeniden bir marka destinasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca gelen turistlerin her zamankinden daha fazla harcama yapıyor olması da cabası. Bu olumlu rakamlar göz önüne alındığında işletmeler ve destinasyonlar için tanıtımın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin lider seyahat ve turizm fuarı EMITT olarak bu büyüyen pazara erişmeye yönelik eşsiz fırsatlar sunmaya devam ediyoruz.”