Türk bankaların notu düştü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankası ile ilgili not kararını açıkladı. İşte o karar...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin kredi notunu “Ba1″den “Ba2″ye düşürdü, not görünümünü “negatif”ten “durağan”a çevirmişti.

TÜRK BANKALARI İÇİN AYRI BİR AÇIKLAMA

Bu durumun üzerine Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s dün gece Türk bankaları için de ayrı bir açıklama yayınladı. Açıklama da kurum 17 Türk bankasını değerlendirdi. Moody’s, bu bankalardan 14’ünün uzun vadeli notlarının düşürüldüğünü, kalan üç bankanın notunun ise teyit edildiğini belirtti. 12 banka ile ilgili görünüm durağandan negatife çevrilirken, kalan beş bankanın görünümü negatifte kaldı.