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Türk çileği Rus sınırından geri döndü

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Türkiye'den 15 ton çileğin ülkeye girişine izin vermedi.

android-time 22:37 2 Temmuz 2018
Haberler Ekonomi
Türk çileği Rus sınırından geri döndü
Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Türkiye'den 15 ton çileğin ülkeye girişine izin vermedi.

Rosselhoznadzor Krasnodar Krayı Yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den gemi yoluyla getirilen çileklere Novorossiysk limanında el konuldu.

Krasnodar Bölge Veteriner Laboratuvarı’nda yapılan araştırma sonucunda, çileklerde trips adlı böceklerin saptandığı belirtildi.

Rosselhoznadzor bölge yönetimi, tripslerin sebze ve meyve hastalıklarına yol açtığını ifade etti.

Aynı zamanda, Mayıs ayı sonunda da Rosselhoznadzor Türkiye’den gerçekleştirilen domates sevkiyatlarında da ihlaller saptadı. DHA

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