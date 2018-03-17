Türk dizilerini kaldıran Suudi Prens ABD’li artistlerin peşinde

Türk dizilerini Suudi Arabistan'da yayından kaldırtan veliaht prens Muhammed bin Salman ABD'de sinema sektörünün peşinde.

Wall Street Journal’ın haberine göre; Suudi Arabistan ekonomisini petrole bağımlı olmaktan kurtarmak isteyen veliaht prens Muhammed bin Salman dünyanın en büyük menajerlik şirketi Endeavor'un yüzde 10'luk hissesini satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Prens 400 milyon doları bu işlem için gözden çıkardı. Endeavor'un çalıştığı isimler arasında Oprah Winfrey, Dwayne Johnson ve Serena Williams gibi isimler bulunuyor. Endeavor yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Suudi Arabistan ABD'deki bazı büyük film dağıtım şirketlerini de satın almak istiyor. Suudi Arabistan 2020 yılına kadar ABD film endüstrisinde yılda toplam 1 milyar dolarlık gişe hasılatı yapan filmlerin dağıtımını almayı umuyor.