Türk heyetinin zor sınavı: İran meselesi

Dışişleri Bakan yardımcısı başkanlığındaki bir Türk heyeti Washington’da bugün ABD ile masaya oturacak. Papaz Brunson’ın durumundan FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesine kadar bütün konular masaya yatırılacak. İran ambargosu da masadaki kilit konulardan. Enerji Bakanlığı’ndan üç ismin Washington’da ciddi mesai harcaması bekleniyor. Türkiye petrolünün yüzde 30’unu İran’dan alıyor.

Türkiye petrolünün yaklaşık yüzde 30'unu İran'dan alıyor. ABD'nin 5 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe koyacağı yaptırımların ikinci aşamasında İran'dan petrol alan ülkeleri de hedef alacak. Türkiye'nin burada nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor. Washington'a gidecek ABD heyetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan da 3 isim bulunuyor. Bu üç ismin ABD ile İran ambargosunu konuşması bekleniyor.

ABD İran Ambargosu hakkında Türk iş insanlarını bilgilendirmek için 19-20 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da temaslarda bulunmuştu. ABD heyetine bu seyahatte Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea eşlik etmişti.

Amerika'nın Sesi'ne konuşan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celalettin Yavuz İran'ın Türkiye için enerji sektörü bakımından çok önemli bir ülke olduğunu ve daha önce 2010 yılında TÜPRAŞ üzerinden doğalgaz alımında ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Yavuz, coğrafi konumda değişiklik olmadığından dolayı bugün de Orta Asya'daki ülkeler ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın enerji kaynakları için Türkiye'nin ulaşım koridorunda bulunduğunu hatırlattı.

Keza İran ile Türkiye arasında tırlarla devam eden ticareti de anımsatan Yavuz, İran'ın nüfusundaki Türk kökenliler de düşünüldüğünde ABD'nin yaptırımlarını Türkiye'nin kabul etmesini imkansız gördüğünü ifade etti.

‘ABD DÜNYAYA MESAJ VERİYOR’

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav ise, ““Trump yönetiminde yaptırımları uygulamakta kararlılık seziyorum. ABD'nin dünyaya halen süper güç olduğunu katılmak için İran'ı terbiye ederek, İsrail'in yanında yer alarak ve Suudi Arabistan'ın geçmişte yaşadığı endişeleri teskin etme yoluna gidiyor. Ayrıca Trump, Çin'e karşı da gövde gösterisinde bulunuyor. Tabii Trump'ın politikalarında yakın geleceği öngörmek pek mümkün değil, U dönüşleri oluyor. İran'ın kabul etmeyeceğini de bildiği için son olarak masaya oturmayı teklif etti. Böylece dünyaya ve Türkiye'ye mesajlar veriyor” diyor.

Oktav önceki İran ambargosunda Avrupa Birliği'nin de ABD'nin yanında olduğunu fakat bu kez Avrupa Birliği'nin İran'ı Pazar olarak gördüğünü bu yüzden ABD ile birlikte hareket etmediğini anlatıyor.

‘SALGIRGAN TUTUM PETROL FİYATLARINI YÜKSELTECEK’

İran krizi başlamadan önce geçtiğimiz haftalarda sozcu.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Bilent Üniversitesi'nden Enerji Profesörü Necdet Pamir ABD'nin politikalarının cari açığa etki yapacağını söylüyor, “Nereden bakarsak bakalım, zaten bir süredir artmakta olan petrol fiyatları, ABD yönetiminin bu saldırgan politikaları sonucunda daha da yükselecektir. Bu durum da kaçınılmaz olarak ülkemizin ithalat faturasını ve cari açığını olumsuz etkileyecektir” diyor.