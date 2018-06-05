Türk-İş Başkanı Atalay: 8 milyon emeklinin aylığı asgari ücretin altında

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ne ülke, ne insan sağlığı ne de satın alanlara hayır getirmeyeceğini söyledi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan seçimlere kadar “iptal müjdesi” beklediğini söyledi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin af çıkışına, “Affı öldürülenlerin, canları yananların yakınlarına sorun” karşılığını veren Atalay, 8 milyon emeklinin asgari ücretin altında aylık aldığını, 9-10 yaşındaki çocukların çalıştırılmasının da Türkiye'ye yakışmadığını ifade etti.

O FABRİKALARDA AH VAR AH!

Türk-İş Başkanı Atalay, düzenlediği iftar yemeğinde gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Şeker fabrikalarının seçim öncesinde alelacele özelleştirilmesine bir türlü anlam veremediğini ifade eden Atalay, “Bu satışlar ne ülkeye, ne insan sağlığına ne de o fabrikaları satın alanlara hayır getirmez. O fabrikalarda ah var ah! Bu ahları göz ardı edip fabrikaları alanlar o gemileri yürütemezler” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte kamuoyundan gelen tepkileri dikkate alıp birçok kararı iptal ettirdiğini belirten Atalay, kendisinden seçime kadar şeker fabrikalarının satışının iptaliyle ilgili de bir müjde beklediklerini, devletin elini şekerden çekmemesi gerektiğini söyledi.

900 BİN TAŞERON İŞÇİ HANİ NEREDE?

Başkan Atalay, hükümetin taşeron işçileri kadroya alırken KİT ve bazı kamu kurumlarında asıl işi yapan 85 bin işçiyi kapsam dışında bırakmasına tepki gösterdi, “900 bin işçi kadroya alındı deniyor. Hadi biri bana göstersin bakalım bu 900 bin işçi nerede, hangi kurumlarda çalışıyormuş?” diye sordu. Atalay, 85 bin işçinin kadroya alınması için Başbakan Binali Yıldırım ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan haber beklediğini söyledi.

EMEKLİNİN ZAMMINI MASADA BELİRLEYELİM

Türk-İş Başkanı Atalay, seçimlerde oy isteyenler parti ve adaylara çağrı yaparken, işçi maaşlarından yüzde 15'in üzerinde Gelir Vergisi kesilmemesi, işçilerin sene başında aldığı maaşlarının sene sonunda da aynı düzeyde kalması talebinde bulundu. Yüksek vergi dilimleri yüzünden sene başında 3 bin lira maaş alan bir işçinin sene sonunda maaşının 2 bin 603 liraya düştüğüne dikkat çeken Atalay, “Bu talebin yanı sıra işçi emeklilerinin maaş zamlarının da tıpkı memurda olduğu gibi bizim yaptığımız toplu sözleşmeye bağlanmasını istiyoruz. 8 milyon emekli asgari ücretin altında maaş alıyor. 900 lira aylık alan emekli var. Asgari ücretin altında emekli aylığı olmaz” dedi. Atalay Türkiye'de 2 milyon çocuğun sokaklarda çalıştığını, okulda olması gereken 9-10 yaşındaki çocukların çalıştırılmasının Türkiye'ye yakışmadığını anlattı.

AFFI ÖLDÜRÜLENİN AİLESİNE SORMAK LAZIM

Başkan Atalay, af tartışmalarına da tepki gösterdi, insanların birbirlerine karşı işledikleri suçları devletin affedemeyeceğini söyledi. Devletin sadece devlete karşı işlenmiş suçları affedebileceğini ifade eden Atalay, “Birisi birini öldürmüşse, öldürenin affedilip affedilmeyeceğini devlete değil, öldürülenin ailesine sormak lazım. Bakalım canı yanan o insanlar affediyor mu, affetmiyor mu? Devlet kendisiyle ilgili olanda istediğini yapsın, ama bana dokunmasın” diye konuştu.