Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin liraya dayandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu´nun her ay yaptığı "açlık ve yoksulluk" sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı dört kişilik bir aile için 1,800 liranın üzerine çıkarken, yoksulluk sınırı ise 5 bin 903 liraya yükselerek, 6 bin lira sınırına dayandı.

Türk-İş raporunda, fiyatlardaki artışa vurgu yapıldı ve mutfak enflasyonunda 12 aylık artışın yüzde 20.45 olduğunu belirtti.

Rapora göre bir kişinin aylık geçim maliyeti 2 bin 225 lira olurken, döviz, elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarındaki artış ve temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki yükselişle geçim şartları daha da ağırlaştı.

Türk-İş açlık ve yoksulluk araştırması sonuçlarına göre;

“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1,812.47 lira,

“Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5,903.80 lira,

“Bir çalışanın -sadece kendisinin- yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2,225.54 lira olarak hesaplandı.

“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 74 lira, yoksulluk sınırı tutarı ise 241 lira artmıştır. Yılbaşına göre artış tutarı sırasıyla 204 lira ve 666 lira oldu. Son bir yılda mutfağa gelen ek yük 308 lira ve aile bütçesine gelen ek yük 1.002 lira arttı.

“Oysa yılbaşında net asgari ücret sadece 199 lira artışla bütün yıl için aylık net 1.603 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin yürürlüğe girdiği Ocak 2018 ayında 1.989,20 lira olan tek bir işçinin geçimi için yapması gereken aylık harcama bu ay 2.225,54 liraya yükseldi. Böylece asgari ücretle aradaki fark 386 lira´den 622 lira´ye yükseldi.

“Dört kişilik bir ailenin açlık sınırını bile karşılamayan, tek işçinin geçimini sağlamayan asgari ücret, çalışanların içinde bulunduğu olumsuz şartların önemli bir göstergesidir. Var olan ücret gelirleriyle dar ve sabit gelirli kesimler zaten geçinemezken meydana gelen fiyat artışları sonrası satın alma güçleri daha da geriledi.

TÜRK-İŞ´in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2018 Ağustos ayında şu şekilde gerçekleşti:

“Ankara´da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4.26 arttı.

“Yılın ilk sekiz ayında fiyatlardaki artış yüzde 12.71 oranına ulaştı.

“Gıda enflasyonunda son oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 20.45 oldu.

“Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12.05 olarak hesaplandı.

DHA