Türk-İş’ten Erdoğan’ın o sözlerine sert yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Salı günü partisinin Meclis grup toplantısında OHAL’i övüp OHAL döneminde işçinin greve çıkamadığına ilişkin sözlerine Türkiye’nin en büyük işçi örgütü Türk-İş’in Başkanı Ergün Atalay’dan sert yanıt geldi. “Sorun siyasilerde değil, bizde” diyen Atalay, “14 milyon işçi var. Çiftçisi, işsizi, işçisiyle Türkiye’nin 4’te 3’ünü oluşturuyoruz. Biz gücümüzü birleştirsek, adım atamazlar, Cumhurbaşkanı da Meclis’te öyle konuşamaz” dedi. Atalay, hükümetin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısına işçi yerine ilk defa memur sendikasını gönderme karını da “akıl tutulması” olarak niteledi.

Aylardır şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için sokaklarda eylem yapan, milyonlarca imza toplayıp hükümete teslim eden Şeker-İş Sendikası, hükümeti özelleştirmeden vazgeçirebilmek için bu sefer de akademisyen, bürokrat ve uzmanları Ankara'da toplayıp şeker sempozyumu düzenledi. “Şekerin Geleceğinde Çıkış Yolu 2018” ismini taşıyan toplantının açılışında konuşan Şeker-İş Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının ihalelerini inşaatçı, kömürcü ve tekstilci gibi firmaların kazandığını, bu şekilde Türkiye'nin adım adım AB ve ABD'nin şeker pazarı haline getirileceğini söyledi.

YANGIN ANISI

Açılışta konuşan Türk-İş Başkanı Atalay da, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösterirken değerli arsaların kurtarılamadığını 1975'teki bir yangın anısıyla anlattı. O tarihte Sakarya'da evinde yangın çıkan komşusunun telaşla itfaiye şoförüne gidip, “Evi söndürebilecek misiniz?” diye sorduğunu, şoförün ise, “Amca evi söndürmemiz zor. Ama arsayı kurtarabileceğiz galiba” dediğini anlatan Atalay, “Bu gidişle biz arsayı da kurtaramayacağız” diye konuştu. Atalay, özelleştirmenin arkasında ABD'li NBŞ üreticisi Cargill'in olduğunu herkesin bildiğini ifade ederken, birlik olamadıkları için bu sorunları yaşadıklarını söyledi. Atalay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grev yapılamadığı için OHAL'i öven sözlerine ise şu karşılığı verdi:

CUMHURBAŞKANI ÖYLE KONUŞAMAZ

“Bizim Türk-İş olarak 1 milyon üyemiz var. Aileleriyle birlikte 4 milyonluk insan topluluğuyuz. Türkiye'de kayıtlı 14 milyon çalışan var. Sayın Cumbaşkanım iki gün evvel Meclis grup toplantısında işverene seslenerek diyor ki, ‘sıkıyönetimden rahatsız olmayın. Bakın grev yok, sıkıntı yok, problem yok.' Şimdi düşünüyorum da 14 milyon insan, çoluğumuzla, çocuğumuzla biz bu ülkenin yarısına yakınız. Ya bizde bir noksanlık var, ya gücümüzü kullanamıyoruz. Türkiye'nin yarısı biziz. Çiftçiyi koy, işsizi koy, ülkenin 4'te 3'üyüz. Ben siyasi partilerimizi suçlamıyorum. Biz gücümüzü birleştirirsek vallahi yapamazlar. Adım atamazlar, Cumhurbaşkanı da Meclis'te öyle konuşamaz.”

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MEMUR MU DİREĞE ÇIKIYOR?

Hükümetin Türkiye'yi temsilen ILO'ya 50 yıl aradan sonra ilk kez işçi yerine hükümete yakınlığıyla bilinen memur sendikası Memur-Sen'i göndermesini de sert dille eleştiren Atalay, “Adı üstünde Dünya Çalışma Örgütü. Hükümet bize diyor ki bu sene İLO'ya memurları yollayacağım diyor. Allah Allah! Yahu dünyanın neresinde var? Memurların İLO'da işi ne? Memur büroda çalışır. Madende, yerin altında memur yok ki. Elektrik direğinin tepesinde, inşaatta memur yok ki. Yoo, memurun üye sayısı sizi geçti, onları yollayacağız, diyor. Akıl tutulması gibi bir iş. Memurun grev hakkı yok, ILO'da neyi anlatacaklar?” dedi.