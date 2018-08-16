IIF: Türk Lirası değerinin altında

Merkezi Washington'da olan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) şu an Türk Lirası'nın hak ettiği değerin daha aşağısında olduğunu söyledi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ekonomistleri TL’nin şu anda büyük ölçüde olması gereken değerin altında olduğunu ve Türkiye ekonomisinin yavaşlayarak ve ihracatın ivme kazanarak ödemeler dengesi görünümünü iyileştirmesiyle gelecek bir iki yılda güçlenebileceğini belirttiler.

Türkiye’de vemekte diğer geliş olan piyasalardaki dalgalanmalar konusunda konferans bağlantısı ile açıklama yapan IIF baş ekonomisti Robin Brooks, dolar/TL’nin makroekonomik temellere dayanan olması gereken değerinin “5 ile 5.50 civarında” olduğunu söyledi.

REUTERS