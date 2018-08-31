Türk Lirası’nın itibarının kuvvetlendirilmesi için yeni grup

Aralarında inşaat, tekstil, enerji, perakende ve hazır giyim gibi çeşitli sektörlerden iş dünyası temsilcilerinin bulunduğu bir grup iş insanı, Türk Lirası’nın itibarını kuvvetlendirmek için harekete geçiyor.

İnşaat ve enerji sektöründeki yatırımları ile tanınan iş adamı ve AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak’ın başında olduğu ‘Türkiye İçin Platformu', 2018 sonuna kadar yüksek miktarda döviz kazandırmak için düğmeye bastı.

Ülkemize transfer edilecek döviz, derhal Türk Lirası'na çevrilecek ve aynı dövizi getiren iş insanlarımızın yerli katma değer ve istihdam üretecek yurt içi yatırımlarına kaynak sağlanmak için kullanılacak.

“Yeni bir dünya kuruluyor” diyen Muhsin Bayrak, “Uluslararası siyasetteki kavga ve çekişmelerin neticesi olarak tüm dünyada büyük bir çıkar savaşı yaşanıyor. Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası güç olma yolunda attığı emin adımlar, ekonomisindeki büyüme, bugün bir takım uluslararası çıkar çevrelerince sabote edilmeye çalışılıyor. Yurt dışında da yatırımları olan bizler, Türkiye ne kadar güçlü ise biz de o kadar yabacı denizlerde yol alırken o kadar güçlüyüz. Bunun bilinciyle de yurt dışında kazandıklarımızı ülkemize kazandırmak için harekete geçiyoruz” diye konuştu.