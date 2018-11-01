Türk Mobilya Sektörü 2019’da hamleye hazırlanıyor

Türkiye’deki ekonomik seferberliğe mobilya sektörü de kayıtsız kalmadı. Sektörün öncü markası Doğtaş Kelebek Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Davut Doğan, “45’inci yılını aşan mazimizin bize verdiği misyonun getirdiği sorumluluğun farkındayız. Bu görevin verdiği bilinçle, 2019 itibarıyla amacımız sadece yurt içinde değil, yurt dışında da sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmek. Böylelikle yerli ve milli girdilere dayalı üretim ile ülkemize döviz girişlerine destek olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Doğtaş Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Davut Doğan, “Dünyada Türk mobilyasına olan talebin giderek arttığını söyleyebiliriz. Sadece bireysel talep değil, dünya mobilya markaları da artık kendi koleksiyonlarını Türkiye'deki kaliteli işçilik ve malzeme ile ürettirmek istiyor. Bu elbette ihracata olumlu yansıyacak. Bu nedenle 2019'un sektör için bir soluk alma yılı olacağını umuyoruz. Özetle sektörümüz artık ihracatla daha da büyüyecek” diye konuştu.

2019'a ilişkin öngörülerde de bulunan Doğtaş Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Davut Doğan, “Tüm yurt çapında başlatılan indirim seferberliği umut veriyor. ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında Devletimizin aldığı kararla mobilyada uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'i çekildi. Böylece gelen yüzde 10'luk indirim perakende satışlara olumlu şekilde yansıyacaktır. Bu nedenle 2019'dan daha umutluyuz” dedi.

Mobilya sektörü ve Doğtaş Kelebek Mobilya'nın yeni vizyonu konusunda açıklamalarda bulunan Davut Doğan, “Dalgalanan kur ve buna bağlı pazarda yaşanan daralma sonucu TÜİK verilerine göre; Türk mobilya sektörü yüzde 6 küçüldü. Ancak hayata geçirilen ekonomik tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı. Gerekli müdahalelerin yapılması ve kamudaki tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesi ile dövizin tansiyonu düştü. Tüm yurt çapında başlatılan indirim seferberliği umut veriyor. ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında Devletimizin aldığı kararla mobilyada uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'i çekildi. Böylece gelen yüzde 10'luk indirim perakende satışlara olumlu şekilde yansıyacaktır. Bu nedenle 2019'dan daha umutluyuz” dedi.

DÖVİZDEKİ DALGALANMA VE ETKİLERİ

“Bizim gibi sektörün öncü ve köklü markaları, dünya konjonktürünü yakından izler ve buna göre tedbir almaya çalışır” diyen Doğan, “Bu nedenle döviz kaynaklı etkiler nedeniyle gerek iç pazarda gerekse yurt dışı pazarlarımızda yaşanan daralma dönemini Doğtaş Kelebek Mobilya olarak, stratejiler geliştirerek atlamaya çalıştık. Örneğin yabancı para bazlı olan ithal girdilerimizin tedariğini alternatif Türk üreticilerden sağladık ve ihracata ağırlık verdik” diye konuştu.

‘HEDEF 2019’DA DAHA DA BÜYÜMEK’

Doğan, “45'inci yılını kutlayan ve öncü kimliği ile Türk Mobilya Sektörü'nün rotasını belirleyen kurum olarak, sorumluluklarımızın farkındayız. Bu görevin verdiği bilinçle, 2019 itibarıyla artık sadece yurt içinde değil, kendi markalarımızla ihracat gerçekleştirdiğimiz ve etki gücümüzü giderek kuvvetlendirdiğimiz 60 ülkeyi kapsayan dış pazarda da amacımız, sürdürülebilir büyümemizi devam ettirirken, trendleri belirleyen Türk markası olmayı hedefliyoruz. Ekonomimizde sağlanacak istikrar ile 2019'da hem mobilya hem de yeni markamız Lova Sleep ile de yatak pazarında satışlarımızı karlı bir şekilde büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

‘TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜ İHRACATLA BÜYÜYECEK’

Türk mobilya sektörünün son 20 yılda oldukça deneyim kazandığına dikkati çeken Davut Doğan, “Türk mobilyacıları artık dünyanın dört bir yanına mağaza showroomlar açıyor. Yaklaşık 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. İhracatın giderek ivme kazanacağını düşünüyoruz. Sadece kaliteli ürünleri ile değil Türk mobilyacıları tasarım alanındaki ustalıklarıyla da artık dünya mobilya sektöründe yer ediniyor. Dünyada Türk mobilyasına olan talebin giderek arttığını söyleyebiliriz. Sadece bireysel talep değil, dünya mobilya markaları da artık kendi koleksiyonlarını Türkiye'deki kaliteli işçilik ve malzeme ile ürettirmek istiyor. Bu elbette ihracata olumlu yansıyacak. 2019'un sektör için bir soluk alma yılı olacağını umuyoruz. Özetle sektörümüz artık ihracatla daha da büyüyecek” diye konuştu.