Türk tahvil faizlerinde büyük yükseliş

Yabancıların Türk kağıtlarından çıkışının etkisiyle dolar yükseldi. Tahvil faizleri 4 ayın zirvesine çıktı. Dolar ise 2018'in rekor seviyelerinde.

Yabancı yatırımcıların bono ve tahvil satışına başlaması piyasaları kaygılandırdı. Artan satışların etkisiyle 10 yıllık tahvil faizleri hafta başından bu yana 75 baz puanlık artışla yüzde 12.75 seviyesine ulaştı. Dolar dün 3.8740 liraya çıkarak son üç ayın zirvesini test ederken, Euro 4.7928 liraya, İngiliz Sterlini ise 5.4035 liraya kadar yükselerek rekor tazeledi.

Doların 3.85 liranın üstünde tutunması durumunda TL üzerinde baskı yaratabileceği dile getiriliyor. Serbest piyasada dolar 3.8410 liradan, Euro ise 4.7370 liradan güne başladı. Dünya dolar endekisinin de 90 seviyesinin üzerinde tutunması, gelişen ülke para birimleri üzerinde güçlü bir baskıya neden oluyor.

10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 12.75 ile Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviye ulaşması kurlarda yükselişe destek verdi. Gösterge 2 yıllık tahvilde bileşik faiz 13.70 oldu. Piyasalarda artan satış dalgasının etkili ile Türkiye'nin 5 yıl vadeli Kredi Temerrüt Takası da (CDS) 174 baz puana yükseldi. Yabancıların bono piyasasında satışa geçmesinin yaşanan dalgalanmada etkili olduğu ifade ediliyor.

Tahvil nedir? Devletin ya da ticari bir kuruluşun ödünç para sağlamak amacıyla çıkardığı, yıllık belli bir faiz getiren ve alınıp satılabilen değerli kâğıt.

TILLERSON FRENLEDİ

Gelişmekte olan piyasalarda havanın bozulmaya başladığına dikkat çeken analistler, TL piyasalarında havanın hızla bozulduğuna işaret etti. Analistler, her geçen gün artan satışların bir tren oluşturup oluşturmadığının yakından izleneceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u görevden alması dolardaki yükselişin sınırlı kalmasına neden oldu. Tillerson'un yerine CIA Direktörü Mike Pompeo atandı.