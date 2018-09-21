Türk ve Alman bakanlardan Berlin’de zirve

Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı açıklandıktan sonra Almanya ile ciddi bir temaslar yürütülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez bugün Almanya'ya gidiyor. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı'yla görüşecekler. Zirvede Türkiye'deki son ekonomik durum ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bugün Berlin’de temaslarda bulunacak. Türk hükümetinin üç üyesini, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ağırlayacak.

ALMAN İŞ İNSANLARI İLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Beş bakanın bir araya geleceği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27-29 Eylül tarihlerinde yapacağı Almanya ziyareti, Türkiye ekonomisindeki son durum ve işbirliği fırsatları masaya yatırılacak. Türkiye’nin ekonomideki yol haritası niteliğindeki Yeni Ekonomi Programı’nın açıklanmasından bir gün sonra Almanya’ya gelecek olan Türk bakanlar, Alman iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle de görüşecek.

Deutsche Welle’den Değer Akal’a konuşan konuşan Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü de Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Türkiye’nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. İyi ekonomik ilişkiler buna katkıda bulunuyor” dedi.

SIĞINMACI AKINI ENDİŞESİ

DW’nin edindiği bilgilere göre, Alman hükümeti farklı bakanlıkların bürokratlarından bir görev grubu oluşturarak, Türkiye’den gelebilecek talepler ışığında, Almanya’nın yapabileceklerine ilişkin alternatif planlar hazırlattı.

JETCO’NUN İLK TOPLANTISI

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in 25-26 Ekim tarihlerinde yapacağı Türkiye ziyareti sırasında iki ülke arasında 2013 yılında kurulması kararlaştırılan ancak gerginlikler nedeniyle hiç toplanamayan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi’nin (JETCO) ilk toplantısının gerçekleşmesi hedefleniyor. Yine aynı ziyaret sırasında Enerji Forumu’nun da toplanması için ön hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’ın davetlisi olarak 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

7 BİN ALMAN ŞİRKET TÜRKİYE’DE

Türkiye’de hâlen 7 binin üzerinde Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin, en büyük dış ticaret ortağı olan Almanya’ya ihracatı 2017 yılında yüzde 5,4 artış göstererek 16,1 milyar euroya ulaştı. Geçen yıl Türkiye’nin Almanya’dan ithalatı yüzde 2,2 gerileyerek 21.5 milyar euro oldu.