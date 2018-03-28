Türk zenginler dümeni Paris ve Berlin’e kırdı

Knight Frank’in raporuna göre, 2017’de lüks evlerde fiyat artışı enflasyonun gerisinde kalınca Türk yatırımcılar Avrupa gayrimenkul pazarına yöneldiler.

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, lüks konut piyasasındaki fiyat gelişmelerini yansıtan PIRI 100 Endeksi 2017 verilerini açıkladı. Konuyla ilgili hazırlanan raporda İstanbul için %5 ile Ortadoğu'da fiyatların en çok arttığı kent oldu ancak enflasyon geçen yıl %11.92 yükseldiği için konut fiyatları reel olarak geriledi” değerlendirmesi yer aldı. 100 şehri kapsayan endekste bir önceki yıl %8.40'lık fiyat gerilemesiyle 96'ncı sırada yer alan İstanbul, 31'inci sıraya yükseldi. Yurtiçi piyasalardaki türbülans nedeniyle Türk zenginlerinin yurtdışı gayrimenkul yatırımlarını artırdığına dikkat çekilen raporda, “Türklerin lüks konut piyasasında en aktif olduğu kentler Paris ve Berlin” denildi.

ÇİN ZİRVEDE

Geçtiğimiz yıllarda PIRI 100 Endeksi'nin ilk 10'una damga vuran Çin'den bu yıl zirvede sadece Guangzhou yer bulabildi. Yüzde 27'lik artış ile Guangzhou dünyada lüks konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Hükümetin konut fiyat artışını frenlemek için uygulamaya koyduğu düzenlemeler nedeniyle Şangay'da fiyat artışı yüzde 9, Pekin'de ise %7'de kaldı. Lüks emlak fiyatlarındaki en yüksek artışa sahip şehirlerin ilk 10'unda Cape Town (%19.9), Aspen (%19), Amsterdam (%15), Seul % (13,2), Frankfurt (%12.9), Seattle ( %12.2), Paris (%12), Sydney (%10.7) ve Madrid (%10.6) yer aldı.

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos %25'lik düşüşle lüks konut fiyatlarının en çok azaldığı şehir olurken, Doha'da %15, Moskova'da %11.3'lük gerileme görüldü. Her yıl milyonlarca turist çeken dünyaca ünlü tatil merkezlerinde de fiyatlardaki düşüş dikkat çekti. Lüks konutlar, geçtiğimiz yıl Venedik'te %7.5, Bodrum'da %6, Barbados ve St. Tropez'de %5, Ibiza'da %1 düştü.

Latin Amerikalı milyarderler Madrid'e akın ettiler

Avrupa pazarında en iyi performansı Amsterdam, Frankfurt, Paris ve Madrid'in gösterdiğine işaret eden Knight Frank, İspanya'nın başkenti Madrid'de lüks evleri satın alanların yüzde 18'inin Latin Amerikalı zenginler olduğunu belirtti. Brexit nedeniyle bir önceki yıl fiyatların yüzde 6.3 düştüğü Londra'da 2017'de %0.7'lik gerileme görüldü. Böylece küresel finans ve ticaret merkezi Londra 92'nci sıradan 72'nci sıraya yükseldi. ABD'nin küresel şehirlerinde ise lüks konut pazarı orta seviye bir büyüme gerçekleştirdi. Los Angeles'ta %5.1, New York'ta %4.6 ve Miami'de %2.2'lik bir fiyat artışı gözlendi.