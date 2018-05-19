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Turkcell Atatürk’ün adını anmadı tepki yağıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gazetelerle verdiği ilanla kutlayan Turkcell ilanlarına Atatürk'ü koymadı. İlanında Atatürk'ün ismine bir kelime bile yer vermedi. Vatandaşlar sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
android-time 12:03 19 Mayıs 2018
Haberler Ekonomi
Turkcell Atatürk’ün adını anmadı tepki yağıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gazetelerle verdiği ilanla kutlayan Turkcell ilanlarına Atatürk'ü koymadı. İlanında Atatürk'ün ismine bir kelime bile yer vermedi. Vatandaşlar sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi.

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar Atasına koşmak için Ankara Anıtkabir'e koşuyor.

Bu özel günde şirketler de verdikleri ilanlarla 19 Mayıs'ı es geçmiyor Atatürk'ü anıyor ve gençlerin bayramını kutluyorlar… Biri hariç… Turkcell.

Turkcell'in bugün gazetelerin arka sayfasına tam sayfa olarak verdiği ilan sosyal medyada büyük tepki çekiyor. Şirket bugün verdiği ilanda hiçbir şekilde Atatürk'ün ne görselini kullandı. Ne de adını andı.

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Öte yandan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hakkında ilan veren diğer şirketlerin ilanları ise şöyle…
yapikredi
YapıKredi Bankası
migros
Migros
kultur
Kültür Üniversitesi…
arel
Arel Üniversitesi…

Twitter kullanıcıları Turkcell'in bu ilanına sert tepki gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları…

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Son güncelleme: android-time 13:0919.05.2018
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