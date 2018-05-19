Turkcell Atatürk’ün adını anmadı tepki yağıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gazetelerle verdiği ilanla kutlayan Turkcell ilanlarına Atatürk'ü koymadı. İlanında Atatürk'ün ismine bir kelime bile yer vermedi. Vatandaşlar sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi.

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar Atasına koşmak için Ankara Anıtkabir'e koşuyor.

Bu özel günde şirketler de verdikleri ilanlarla 19 Mayıs'ı es geçmiyor Atatürk'ü anıyor ve gençlerin bayramını kutluyorlar… Biri hariç… Turkcell.

Turkcell'in bugün gazetelerin arka sayfasına tam sayfa olarak verdiği ilan sosyal medyada büyük tepki çekiyor. Şirket bugün verdiği ilanda hiçbir şekilde Atatürk'ün ne görselini kullandı. Ne de adını andı.



Öte yandan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hakkında ilan veren diğer şirketlerin ilanları ise şöyle…



YapıKredi Bankası



Migros



Kültür Üniversitesi…



Arel Üniversitesi…

Twitter kullanıcıları Turkcell'in bu ilanına sert tepki gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları…

@Turkcell sizinle ilişkimi yıllar önce kesmemin ne doğru bir karar olduğunu her gün yeniden gösterdiğiniz için teşekkürler #AtatürküAnmaGençlikveSporBayramı — Cenk Tezel (@tutulemma2007) May 19, 2018

Sevgili Turkcell çekim gücün çok iyi ama işine geleni çekmişsin bu tanıtımda! bilmiyorsan öğren diye yazıyorum “19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” @Turkcell pic.twitter.com/yxrP3pzMUX — about_dawla’S#MKA (@damla_6185) May 19, 2018

@Turkcell Yazıklar olsun ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ diyemeyenlere…kınıyorum… — Hasan Özyurt (@sb951572) May 19, 2018

Doğrusu “19 Mayıs ATATÜRK'Ü ANMA Gençlik ve Spor Bayramı” olacak Turkcell! İyi ki bırakmışım bu yalaka operatörü. @Turkcell @TurkcellHizmet — ceyd (@TheCeyd) May 19, 2018